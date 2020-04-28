自防控新冠肺炎疫情以来，习近平总书记多次就爱国卫生运动作出重要指示。各地深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照全国爱卫办的部署，将爱国卫生运动与疫情防控紧密结合，服务复工复产复学，推动爱国卫生运动深入开展，为疫情防控奠定了良好的环境基础和全社会群防群控的社会氛围，掀起了全民关注健康、维护自身健康、保护他人健康、共建共治共享健康的爱国卫生运动新高潮。

今年4月是第三十二个爱国卫生月，全国爱卫办联合中央文明办、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、卫生健康委、全国总工会、共青团中央、全国妇联等九部门开展以“防疫有我，爱卫同行”为主题的爱国卫生月活动。各地大力传播健康强国的理念，广泛动员全社会，充分调动社会各方的积极性和创造性，形成了全社会积极参与爱国卫生运动的良好局面。日前，记者采访了全国爱卫办主任、国家卫生健康委副主任于学军。

记者：在新中国历史上，爱国卫生运动的主要成功经验是什么？

于学军：爱国卫生运动是由毛泽东等老一辈无产阶级革命家倡导发起的群众性卫生活动，它由政府组织、全社会参与，以改善城乡环境卫生、减少健康危害因素、增强群众卫生意识、预防和控制疾病、提高人民健康水平为目的。作为公共卫生体系的重要组成部分，爱国卫生运动为防控鼠疫、血吸虫病、SARS等传染病作出了不可替代的贡献，是中国乃至人类卫生发展史上的一项伟大创举和成功实践，是具有中国特色的卫生工作方式。

2017年，全国爱卫会提出了“以人民健康为中心，政府主导，跨部门协作，全社会动员，预防为主，群防群控，依法科学治理，全民共建共享”的新时期爱国卫生运动方针，这42字方针是在总结爱国卫生运动的宝贵历史经验基础上提出的。这些经验归纳起来就是：始终坚持党和政府领导，把爱国卫生工作作为党和政府的重要工作予以持续推进，体现了维护人民健康权益的政治决心；始终坚持走中国特色卫生与健康发展道路，把社会主义制度的政治优势、组织优势、文化优势转化为一系列增进人民群众健康福祉的具体行动，以较低的成本实现了较高的健康绩效；始终坚持预防为主综合治理的基本策略，建立健全政府主导、多部门协作、全社会参与的工作机制，从影响健康的危险因素入手，推动将健康融入所有政策，全方位减少健康危害；始终坚持人民群众的主体地位，发动群众，依靠群众，组织动员群众自己动手改造生产生活环境，同疾病和不良卫生习惯做斗争，使每个人真正成为自己健康的第一责任人；始终坚持与时俱进创新发展，根据不同时期影响群众健康的风险因素，不断拓展工作内涵，适应经济社会发展与群众健康需求的不断丰富。

记者：如何评价爱国卫生运动在新冠肺炎疫情防控中的作用？

于学军：自防控新冠肺炎疫情以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，多次召开会议听取汇报、作出重要指示。全国上下齐心协力、顽强奋战，经过艰苦努力，防控工作取得阶段性成效。作为最具中国特色的卫生防疫举措，爱国卫生运动在疫情防控阻击战中发挥了重要作用。一方面，继续发挥其政治优势、组织优势，统筹协调全国爱国卫生运动委员会各有关部门、组织各地党委政府开展了改善环境卫生状况的一系列活动，以城乡垃圾、污水、厕所等为重点加强公共卫生环境设施管护，以农贸市场、城市老旧小区、城中村、城乡接合部、企事业单位、社区、乡村、交通工具、家庭等为重点开展环境卫生集中清理整治，营造了干净整洁的人居环境。比如，中央农办、农业农村部印发了农村人居环境整治工作要点，明确了21个部门11个方面50项举措，推进全国村庄清洁行动，由“清脏”向“治乱”拓展，推动建立健全长效保洁机制。住房城乡建设部指导做好城市公共区域清扫保洁，加强对人群密集区域的清扫保洁和消毒杀菌。生态环境部加强医疗废物处置和医疗污水处理，做到监管服务全覆盖、收集处理处置全落实。

另一方面，不断强化其群众路线、全社会动员、文化引导的独特优势，突出开展爱国主义、集体主义教育，强化“每个人是自己健康第一责任人”的理念，推动建立自上而下的行政动员与自下而上的主动参与相结合的社会动员模式，形成了群防群控、全社会参与的良好格局，提高了广大群众的卫生意识和维护健康的社会责任感。比如全国妇联充分发挥引领服务联系广大妇女和家庭的组织优势，通过开展“小手拉大手 共建美丽家”、周末在家扫“疫”扫、“垃圾分类我先行”、晒晒“我的家庭清洁”美照、巾帼健康大讲堂等活动，组织爱卫防疫知识线上问答，充分引导发动广大妇女和家庭学习健康知识，培养良好生活习惯，筑牢家庭防线。可以说，爱国卫生运动是打赢新冠肺炎防控人民战争的重要载体，也是推动健康中国战略实施的有效平台。

记者：疫情期间，爱国卫生工作采取了哪些具体措施？

于学军：针对疫情初期、攻坚期和复工复产期的特点和防控工作需求，全国爱卫办分别聚焦市场环境、薄弱环节、生产生活场所，在全国范围部署开展一系列的爱国卫生活动。各地结合实际开展了很多有特色的爱国卫生活动，为疫情防控打造了干净整洁的环境，降低了传染病通过环境进一步传播的风险。此外，各地在有效推动加强公共卫生设施建设、改善城乡环境的基础上，也积极实践，研究推动解决由新冠肺炎疫情带来的一些健康热点问题，使爱国卫生运动不断焕发新的生机和活力。

一是探索将爱国卫生运动与基层社区治理相融合。北京市充分发挥各级爱卫会和居（村）公共卫生委员会的作用，开展“党员回社区报到”，发挥党员先锋模范作用，开展周末大扫除、城市清洁日等活动。湖南省、内蒙古自治区等地推进“美家美妇”行动，把家庭志愿讲师、妇女志愿服务队等作为抓手，将环境卫生整治和“持家、发展、家教”结合，引导广大妇女带动全家投身爱国卫生运动。武汉市江夏区将社区网格员与爱卫工作人员混合编队，向居民讲解灭鼠方法，引导居民自己动手，清除房屋前后的垃圾杂物，保持居家环境卫生干净整洁。

二是推动将“疫”时好习惯形成“疫”后长效机制。各地通过持续开展健康教育和健康科普，引导每个人重新审视自己的健康责任，提升对传染病防治工作的重视，承担起应尽的社会责任，真正成为自己健康的第一责任人，把“疫”时养成的好习惯继续坚持，在日常生活中保持良好的卫生习惯和饮食习惯，拒绝野味，保持社交距离，科学佩戴口罩，注意咳嗽礼仪，保持良好心态等。上海、山东等地都开展了倡导分餐制、公筷公勺的活动，北京制订了首都市民卫生健康公约。在疫情防控常态化的情况下，这些习惯的长期坚持也尤为重要。

三是研究推进社会心理健康问题。进一步发挥爱国卫生运动的平台作用，推动社会心理健康问题的综合治理，是新时代开展爱国卫生运动的一项重要任务。一些省份在疫情防控中开展了积极探索，在专业机构开展心理健康服务的基础上，广泛开展心理健康科普宣传，进一步研究完善社会心理健康服务体系建设，为群众提供更加方便可及的心理健康服务，引导全社会形成积极向上、健康平和的氛围。

记者：在新时代社会健康综合治理中，爱国卫生运动如何发挥更大作用？

于学军：在抗击新冠肺炎疫情的大考中，爱国卫生运动不仅践行了共建共治共享的社会治理理念，也丰富了社会治理制度的内容和形式，是我国社会健康综合治理的有效平台和抓手。新时代爱国卫生运动必须要用好这一行之有效的载体，坚持共建共治共享，在社会健康治理中发挥更大作用，服务党的中心工作，为维护公共卫生安全、提高全民健康素养、提升人民健康水平作出更大贡献。

一要更加突出爱国卫生运动的政府主导、多部门协作、全社会参与机制的基础性、战略性地位，充分发挥爱国卫生运动的统筹协调作用，推动各部门不断完善有利于健康的政策，强化公共卫生基础设施建设，推动改善人居环境。

二要更加注重发挥爱国卫生运动的文化引导作用，积极进行观念及文化层面的认同性建设，传播健康理念，倡导文明之风，把良好的社会共识变成群众个人的自觉行动，推动形成健康文明、绿色环保的生活方式和理性平和、积极向上的社会氛围。

三要更加突出爱国卫生运动的大健康观、大社会观、大治理观，通过卫生城镇创建、健康城镇和健康细胞建设，调动行业、部门、单位、家庭、个人积极性，打造全民参与的开放治理体系，社会整体联动，不断提升治理能力和效能，推进社会健康综合治理体系和治理能力现代化，推动实现健康中国目标。

四要更加注重发挥爱国卫生运动的群众动员作用，完善全社会动员的网络和机制，将爱国卫生运动下沉到社区，与基层社区治理融合发展，建立“平战结合”的全社会动员机制，增强公共卫生工作的整体性、协同性、精准性。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 13 版）