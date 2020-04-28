胖孩子并非什么都“多” 家长不要“瞎调理”

"有些孩子外表看起来很壮很胖，其实他的身体可能还缺乏某些营养物质，比如低钙、低铁、低镁等都有可能，甚至还会引起缺铁性贫血、软骨病等多种营养缺乏性疾病。所以家长要清楚，孩子胖可并不意味着其体内什么都‘多’”。近日，中日友好医院超重与肥胖减重联合门诊负责人孟凡强在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时这样强调。

孟凡强向记者介绍说，小孩的肥胖应按年龄段判断，一个年龄段一个指标。如果家长觉得孩子有些偏胖或体重不正常，应该及早领孩子到正规医院就诊，医生会给出专业的指导。不能随便找个地方看或自己给孩子“瞎调理”，没有一个正确的诊治方案，很容易给孩子“整偏了”。

“我们中日友好医院在每星期二下午有一个由各学科组成的减重联合门诊，孩子来就诊后，联合门诊会有一个整体的评估和干预方案。”孟凡强说，太小的孩子不建议进行手术治疗肥胖，因为孩子正处于发育期，手术后会影响孩子的营养摄入。

“一般13周岁以上特别胖、即将出现严重的肾或心脏并发症的孩子，就需要做减重手术。”尽管减肥干预手段有很多种，比如饮食控制、增加活动、药物治疗等，但孟凡强表示不建议针对孩子减肥用药物治疗，容易引起腹泻、营养不良等副作用。（记者 杨娜）