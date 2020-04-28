在战“疫”大考中不断进步

沧海横流，方显英雄本色。面对史无前例的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民守望相助、共克时艰，汇聚起众志成城的磅礴伟力。

当前，我国本土疫情传播已基本阻断，生产生活秩序正在加快恢复。这场战“疫”深刻彰显社会主义集中力量办大事、办难事、办急事的制度优势，也是党和国家推进治理能力建设的生动实践。

●中流砥柱：让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬

“是不是要去武汉？我可以！”

“我是共产党员，让我去！”

一批又一批医疗队员主动请战、火线集结，从四面八方驰援武汉。他们中，有经历过抗击非典、埃博拉病毒的老党员，也有刚刚写下入党申请书的“90后”。

生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。战“疫”伊始，习近平总书记向各级党组织和广大党员干部发出号令：“不忘初心、牢记使命”“让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬”。

“这次战‘疫’就是‘不忘初心、牢记使命’主题教育成果转化的重要阵地，我们必须坚守岗位，把社区守好、保护好。”孔祥锋是湖北省林业局下沉到武汉东湖新城社区的党员干部。疫情发生以来，每天早上8点他便准时到社区报到，去值守的楼栋翻看网格群信息，收集整理居民需求。

“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。”

湖北全省有10995家机关企事业单位包保联系27345个社区（村），58万余名党员干部下沉社区（村），为坚决守紧筑牢社区第一道防线提供坚强力量支撑。

在抗击疫情的最前沿，各级党组织和广大党员第一时间响应党中央号召，冲锋在前、迎难而上，发挥火线上的中流砥柱作用。

——社区党组织和基层党员协调千家万户提供防疫物资保障，优化健康证明、返程登记、居家观察等方面服务，在群众身边打造抗疫的铜墙铁壁，让群众暖心安心放心。

——企业党组织主动作为，开辟员工返岗快捷通道，助力打通上游下游产业链。从融资支持到法律援助，推动提供精准服务；从防疫物资到生活服务，努力当好后勤保障部。

——基层党员干部奋战在脱贫攻坚第一线，努力做到疫情防控与脱贫攻坚两手抓。他们行走在田间地头，推动春耕备耕顺利进行，让春天的田野又涌动起生产的热潮。

一方有难，八方支援。党中央号召共产党员自愿捐款支持疫情防控工作。响应党中央对广大党员的号召，2月26日，习近平等中共中央政治局常委同志为支持新冠肺炎疫情防控工作捐款。其他党和国家领导同志，以及从领导职务上退下来的老同志也带头捐款。

党有号召，我有行动。一段时间以来，从中央到地方，各级党组织立即响应，广大党员迅速行动、踊跃捐款，表达对疫情防控的关切。党员捐款号召发出后一个月的时间，全国已有7901万余名党员自愿捐款82.6亿元。

实践证明，党的领导是战胜一切困难风险的定海神针，是中国特色社会主义制度的最大优势。在新冠肺炎疫情防控阻击战中，党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势不断转化为强大治理效能，构筑起疫情防控的钢铁长城，有力保障广大人民群众的身体健康和生命安全。

●同舟共济：凝聚众志成城、全力以赴、共克时艰的强大正能量

新冠肺炎疫情肆虐，武汉告急。

党中央紧急部署，统筹安排对口支援，来自全国各地的4.2万余名医护工作者，悬壶入荆楚，白衣作战袍，在救治一线与时间赛跑，与病魔较量。

6.3万名公安干警、5.6万名公安辅警驻守医院、转运病人、执勤路口，确保社会治安平稳有序……

“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴，相信中国采取的措施将有效控制并最终战胜疫情。”世界卫生组织总干事谭德塞由衷赞叹。

一支支精锐之师驰援武汉的同时，全国上下、各行各业紧急动员，全力投入不见硝烟的战场。

2月9日，武汉天河机场，来自辽宁、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、广东、四川、山东、河南、福建等地的医疗队人员5787人，来自各地的328.1吨防疫物资，自凌晨1时50分最早一架包机落地，一直到深夜23时50分，昼夜不息、驰援湖北。

国务院启动联防联控机制，在全国范围内实行病例日报告制度。各部门果断采取有力措施，纪检监察、组织、宣传、统战、政法等战线各司其职，人大、政协以及各人民团体等主动担责。

全国一盘棋，筑牢疫情防控坚强堡垒。

各地相继成立疫情防控工作领导小组：医卫部门做好病人诊治，地方落实人群排查，财政、经信、公安、交通运输等部门分头落实经费保障、物资调配、道路管制等工作，构筑起联防联控的铜墙铁壁。

争分夺秒，夜以继日。疫情发生以来，我国科研人员在较短时间内分离出新冠病毒，研制出核酸检测试剂盒，筛选出有效药物和诊疗方法，并积极主动与国际社会开展交流合作，为全世界防控疫情赢得了宝贵时间。

“您好，我是武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部的工作人员。请问你现在还有没有发烧、干咳、拉肚子等不舒服的情况呢？”

近两个月，智医助理电话机器人在各地应用，筛查摸排重点人群健康情况4000万人次，提高了防控措施的精准度，极大减轻了社区网格员的压力。

据不完全统计，已有浙江、安徽、湖北、江苏等20多个省份搭建各类“数字防疫系统”，实现科技战“疫”、精准防控。

基层抗疫，需要智慧化的“硬核支撑”，更离不开一线工作者的昼夜坚守。

“最近重点开展返京人员情况摸排，社区工作者们和未返京居民保持动态联系，将最新返京政策和复工复产要求及时反馈。”北京市西城区委大栅栏街道工委书记李婕一边说着，一边将最新通知转发到微信工作群中。

社区封闭、站岗值守、政策宣传、防疫消杀……社区是疫情联防联控的第一线，能否有效激活基层防疫“神经末梢”，检验着基层整体治理体系和治理能力。

在缓解居民燃眉之急的同时，400多万名城乡社区工作者把同舟共济、战胜疫情的坚定信心传递给每一个家庭。

穿上红马甲、拉起小推车，帮居民把生活物资一趟一趟往回搬……在兰州市新港城小区，“00后”志愿者鲁子玮忙起来的时候“脚不沾地”。

截至目前，全国各地开展疫情防控志愿服务项目超过29.8万个，参与疫情防控的注册志愿者达584万人，记录志愿服务时间达1.97亿小时。

全民齐战“疫”，这是中国制度的生动诠释，更是在党领导下各方协作形成“治理共同体”的中国力量。

一个个基层工作者的奉献，一个个平凡英雄的携手，彰显出中华儿女众志成城的强大凝聚力，更显示出我国国家制度和国家治理体系促进全体人民在思想上精神上紧紧团结在一起的显著优势。

●以法为纲：推进国家治理体系和治理能力现代化

公共场所设置“一米线”等文明引导标识、餐饮服务企业应当配备公筷公勺……不久前，北京市人大常委会会议表决通过了《北京市文明行为促进条例》，将一系列疫情防控中的好做法、好习惯纳入条例，以法律“硬制度”促进市民文明习惯养成，受到社会各界普遍欢迎。

在疫情防控的关键时期，依法科学有序防控至关重要。

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，把疫情防控作为头等大事来抓，多次专门听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，亲自指挥、亲自部署，强调在法治轨道上统筹推进各项防控工作。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门各单位坚持运用法治思维和法治方式开展疫情防控，全面提高依法防控战斗力，为打赢疫情防控阻击战筑牢坚实的法治保障。

依据相关法律规定，国家卫生健康委员会宣布将新型冠状病毒感染的肺炎纳入传染病防治法规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施；湖北启动突发公共卫生事件Ⅱ级应急响应，随后升级为Ⅰ级响应。全国31个省区市纷纷快速进入“重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应”。

制定落实社区防控措施实行网格化、地毯式管理，做好相关人员健康跟踪管理，控制举办大型活动减少人员聚集，加强野生动物市场管控……

新冠肺炎疫情发生以来，各地基层组织坚持以法治思维和法治方式开展疫情防控，依法依规化解矛盾纠纷、消除安全隐患，引导群众增强法治意识，切实提高疫情防控法治化水平，助力决胜疫情防控阻击战。

依法防疫，离不开健全完备的法律体系。从传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例，到疫苗管理法、药品管理法等，我国已经制定了一系列法律法规，为疫情防控提供了坚实的法律保障。

这次抗击新冠肺炎疫情，是对我国治理体系和治理能力的一次大考。在战“疫”中总结经验教训，进一步完善法律法规，着眼长治久安，正是推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。

2月5日，中央全面依法治国委员会第三次会议审议通过《中央全面依法治国委员会关于依法防控新型冠状病毒感染肺炎疫情、切实保障人民群众生命健康安全的意见》。

2月10日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见，加大对涉疫情违法犯罪行为打击力度。

4月26日，十三届全国人大常委会第十七次会议审议了生物安全法草案二审稿。草案规定坚持中国共产党对国家生物安全工作的领导，建立健全国家生物安全领导体制，加强国家生物安全风险防控和治理体系建设，提高国家生物安全治理能力。

疫情大考下，越是情况特殊，越是要坚持法治思维。

河南省郑州市的郭某鹏隐瞒境外旅行史，返回郑州后乘坐地铁上班并在单位就餐，随后被确诊为新冠肺炎。公安机关对郭某鹏、郭某玲以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查，依法追究其刑事责任。郑州市二七区人民法院经审理，判处郭某鹏有期徒刑一年零六个月。

确诊或者疑似病人拒绝隔离治疗并进入公共场所，曾经进出疫情高发地区、已出现发热等感染症状，仍刻意隐瞒，放任病毒传播……这些行为妨害疫情防控工作，危害公共安全，必须依法予以严惩。

执法司法的铁面庄严，彰显庇佑民生的制度温情。

截至4月15日，全国公安机关已侦办制售假劣口罩、医用酒精等防护物资案件1153起，抓获犯罪嫌疑人2587名，捣毁窝点885个，查扣假劣口罩4800余万只及一批医用酒精、消毒液等物资，案值近3亿元……

法治，正在成为全民战“疫”的公约数，成为同心抗疫关键词。造谣传谣、制假售假、滥食野生动物是违法行为，不聚集扎堆、配合体温检测、出门戴口罩就是守法遵规。

以法治为纲，聚保障之力，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，这场必须打赢的人民战争、总体战、阻击战，必将赢得最终胜利。

（新华社北京4月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 02 版）