抗击新冠肺炎疫情的严峻斗争，是对治理体系和治理能力的一次大考。面对这次危机和大考，以习近平同志为核心的党中央高度重视，全面加强对疫情防控的集中统一领导，及时提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，明确了坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战的总目标，把坚持全国一盘棋、统筹各方面力量支持疫情防控作为重要保障，全党全军全国各族人民团结奋战，坚决打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，展现了抗击疫情的中国力量、中国精神、中国效率，展现了出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力，交出了一份全球抗疫的“中国答卷”。

抗击疫情的生动实践，彰显了党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势。在党中央集中统一领导下，中央应对疫情工作领导小组及时研究部署工作，中央指导组现场进行指导督导，国务院联防联控机制加强统筹协调，各级党委和政府积极作为，同时间赛跑，与病魔较量，形成了抗击疫情的强大合力。各级党组织和广大党员干部冲锋在前、顽强拼搏，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，人民解放军指战员闻令而动、敢打硬仗，广大人民群众众志成城、守望相助，广大公安民警、疾控工作人员、社区工作人员等坚守岗位、日夜值守，广大新闻工作者不畏艰险、深入一线，广大志愿者真诚奉献、不辞辛劳，卫生健康、发展改革、工信商务、外交外联、交通运输、农业农村、应急管理、财政金融、文化旅游、科技教育、市场监管、社保医保、资源环境、国资林草等部门和纪检监察、组织、宣传、统战、政法等战线各司其职，人大、政协以及各人民团体等有力支持抗击疫情斗争，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的战略格局。抗击疫情的斗争实践再次证明，坚持党中央的集中统一领导，是全国各族人民的根本利益所在，是我们最重要的政治优势，越是危难关头，越要紧密团结在党中央周围，坚决维护党中央权威，确保党中央政令畅通。有了这一条，全党全国就有了主心骨，全社会就能保持团结稳定，整个民族就有强大凝聚力，党就一定能够带领人民战胜一切艰难险阻。

抗击疫情的生动实践，彰显了国家治理体系和治理能力的显著效能。面对传染性强、防控难度大的新冠病毒，党中央从一开始就秉持科学精神、尊重科研成果、坚持科学防控。从迅速开展病原鉴定、成功分离首株病毒株、率先完成病毒基因组测序，到快速研发出检测试剂盒、制定发布新冠肺炎诊疗方案防控方案并不断修订更新，从连续发表新冠病毒研究论文、第一时间与世界分享病毒及疫情信息，到评估确定病毒潜在人传人能力，为尽快确认传染源和传播途径、制定防控策略提供科学依据等，科技始终是我们抗击疫情的最有力武器。我们在法治轨道上统筹推进各项防控工作，依法将新冠肺炎纳入乙类传染病、采取甲类措施严格管理，从立法、执法、司法、守法各环节发力，全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控提供有力法治保障。我们既立足当前打赢疫情防控阻击战，有序推进各项防控工作，又放眼长远，从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措。实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。我国国家治理体系和治理能力在重大危机面前经受住了“压力测试”，我国国家制度和治理体系有着深厚坚实的社会基础和群众基础，能够转化为强大治理效能。

这次应对疫情，也暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系等方面存在的明显短板。我们将总结经验、吸取教训，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，全面提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，把这作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重大任务。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 02 版）