中央文明办：深入开展爱国卫生运动

新华社电 为认真贯彻习近平总书记关于深入开展爱国卫生运动的重要指示精神，充分发挥精神文明创建工作优势，广泛动员群众参与爱国卫生运动，为常态化疫情防控营造良好社会环境，近日，中央文明办发出《关于在精神文明创建活动中深入开展爱国卫生运动的通知》。

通知强调，文明城市创建活动要把整治环境脏乱差作为重要任务，开展农贸市场环境卫生整治、老旧小区基础设施改造、城中村和城乡接合部卫生死角治理，减少疫病传播途径，打造宜居生活环境。文明村镇创建活动要以乡村人居环境集中治理为着力点，推进农村改路、改水、改厕、旧村改造工作，开展农村柴堆、坑塘、河塘等薄弱环节的环境卫生整治，打造干净整洁的农村人居环境。文明单位创建活动要着力创造有益于健康卫生的单位环境，引导各级各类单位承担起清洁环境卫生、树立行业新风的责任，以千千万万个干净整洁的“小环境”构建美丽和谐的社会“大环境”。文明家庭创建活动要引导家庭成员从现在做起、从自己做起、从身边事情做起、从房前屋后做起，自己动手净化绿化美化家庭、院落和公共空间，自觉践行文明健康、绿色环保的生活方式。文明校园创建活动要开展学校健康教育和生命教育，普及健康生活的科学知识，构建未成年人心理健康服务支持网络，加强校园环境治理，引导青少年养成文明健康的行为举止。

通知强调，要发挥新时代文明实践中心（所、站）、融媒体中心、社区文化服务中心等基层文化阵地作用，运用各级各类媒体，宣传普及传染病防疫知识和公共卫生知识，开展“文明健康 有你有我”公益广告宣传，引导人们树立讲文明、讲卫生、防疾病的良好习惯。

通知要求各级文明办要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，提高思想认识、找准工作定位，把爱国卫生运动作为精神文明创建活动的重要内容，发挥文明委统筹协调的工作优势，加强联络沟通、工作指导、督促考核，推动爱国卫生运动各项任务落实到城乡基层。