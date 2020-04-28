为导盲犬擦去委屈的泪水

4月27日，一则“交警扮盲人带导盲犬坐公交被赶，狗狗哭了”的消息上了微博热搜。消息说的是，山西太原交警莉姐近日扮盲人体验生活，带导盲犬上公交车被拒，有乘客骂骂咧咧，说耽误别人的事，被赶下车的导盲犬委屈地哭了。

导盲犬哭泣的镜头，令无数人为之动容。事后，太原公共交通控股（集团）有限公司方面回应称，视频中的乘客当时没有主动出示相应的证件，所以司机没有办法让其上车，并承认“司机在沟通的过程中没有按照流程工作，态度有问题”。然而，视频中分明可见，这位司机明知是导盲犬，却张着双手拦着：“别说是狗了，鸟都不让上。不行，咬了人是狂犬病”。可见，之所以导盲犬被拒，主要原因并非“没有主动出示相应的证件”，而是司机的认识存在谬误。退一步讲，交警莉姐的这次体验或许不够完美，但引发了公众对盲人带导盲犬出行难的广泛关注，有利于此类问题早日得到解决，仍然值得充分肯定。

我国有1700余万名视力障碍患者，导盲犬是促进他们无障碍出行的工作犬。《残疾人保障法》第58条规定：“盲人携带导盲犬出入公共场所，应当遵守国家有关规定”。国务院颁发的《无障碍环境建设条例》第16条也明确提出：“视力残疾人携带导盲犬出入公共场所，应当遵守国家有关规定，公共场所的工作人员应当按照国家有关规定提供无障碍服务”。然而，时至今日，不少视障人士都有过带导盲犬进入公共场所被“一拒了之”的尴尬，有的公共场所虽然未明确拒绝，但导盲犬进出其中却遭遇“重重关卡”。如，在一些地方，导盲犬进出地铁被要求出示导盲犬出生证、驯养证、领养证、防疫证等，每次到一个新的地铁站都要耗费不少时间沟通才能进入，此类问题同样值得重视。

对待导盲犬和视障人士的态度检验公共服务的温度，也测量着一个社会的文明高度。“交警扮盲人带导盲犬坐公交被赶”的背后，既折射着公共场所的管理不足和失据，也透露出盲人群体的焦虑与无奈。

事实表明，如何让导盲犬顺利进入公共场所，是城市治理面临的一个课题。这方面，有许多工作要做。首先要细化法规、政策规定，清楚列出相关证件要求和查验标准，方便查询和对照执行。并且，对违法拒绝导盲犬进入的行为制定相关罚则。韩国《残疾人福利法》规定：在没正当理由的情况下禁止导盲犬和盲人进入商场、酒店等公共场所，将被处以300万韩币以下罚款。但目前为止，我国《残疾人保障法》及相关法规、政策对公共场所无正当理由的拒入行为，并未设置罚则，有必要补上这一缺环。

其次，各地要进一步加强《残疾人保障法》等法律法规的学习宣传，深化“放管服”改革，借助现代科技手段，实现信息共享，积极探索“多证合一”，为视障人士带导盲犬出行提供便捷服务。此外，还要加大考核督查力度，对公共场所违法拒绝导盲犬进入坚决说“不”。同时，将残疾人权益保障工作包括接纳导盲犬情况，作为文明单位评选、考核、动态管理的重要依据，奖优罚劣，促使相关单位和商家学会换位思考，以盲人“视线”进行“回头看”，查漏补缺，反思不足，推动软硬件服务水平不断提升，积极构建残疾人权益保障长效机制。

每个人都渴望得到尊重，被这个世界温柔相待，残疾人也不例外。但愿太原交警莉姐的这次“体验”，能唤醒更多的人对视障人士带导盲犬出行难的认识。日常工作、生活中，在遇见视障人士和导盲犬的时候，多一分理解、少一分责难；多一分接纳、少一分排斥；多一分关爱、少一分冷漠，我们的城市必将因此变得更加温暖美好，社会必将变得更加文明和谐。