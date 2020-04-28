工伤保险挂钩职业病“黑名单”值得推广

4月25日至5月1日，是第18个职业病防治法宣传周。近日，广州市印发工伤保险浮动费率管理办法的通知。与此前浮动费率办法有所不同，通知设置了“红黑榜”，明确在上一年度内被列入安全生产与职业病危害“黑名单”的用人单位，在已有费率浮动档次基础上再上浮两个费率档次。（4月27日《工人日报》）

按照国家人社部制定的工伤保险费率政策，根据不同行业的工伤风险程度，由低到高，依次将行业工伤风险类别划分为一类至八类。每类行业内又分为若干费率档次，根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率、职业病危害程度等因素，确定其在所属行业不同费率档次间是否浮动。大体原则就是发生工伤多的企业，下一年度缴纳的工伤保险费率向上浮动，反之则费率将向下浮动。

如今，广州出台新的工伤保险浮动费率管理办法，将职业病“黑名单”与工伤保险费率挂钩。在上一个自然年度内，被依法列入含各类安全生产与职业病危害“黑名单”的用人单位，在确定的费率浮动档次基础上再上浮两个费率档次。此举对于引导企业注重职业病卫生防护和职业病防治大有裨益。

工伤保险赔偿实行的是无过错责任原则，无论工伤事故的责任归于用人单位还是职工个人或第三者，受害者都会得到应有赔偿。这一规定有助于保护劳动者权益，但在客观上也导致一些用人单位对于预防和控制职业病缺乏重视。在有的用人单位看来，只要参缴了工伤保险就万事大吉，从而在生产经营中忽视职业卫生和防护，为节约成本而在防护工作上偷工减料，导致劳动者患上职业病。这一做法的实质，就是将违法用工的风险转移到工伤保险基金上，造成基金的大量流失，严重影响基金的正常运转，对于其他做好防护保障的企业也是不公平的。

工伤保险费率挂钩职业病“黑名单”，一方面体现了权责对等原则。被列入职业病“黑名单”的企业，都是职业病预防控制措施不到位，威胁劳动者生命健康，发生工伤赔偿风险较大的企业，理应为此承担更多的缴费义务。另一方面具有一定的倒逼作用。通过浮动费率这一杠杆，促使广大用人单位积极落实主体责任，提升职业健康工作水平，有效预防和控制职业病危害，维护劳动者身体健康。

根据国家安监总局《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条，生产经营单位发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的，纳入联合惩戒对象。工伤保险费率挂钩职业病“黑名单”，是失信联合惩戒的有益探索，值得其他地方借鉴推广。与此同时，对于保障措施到位、职业病防控有力的红榜企业，也应采取有效的激励政策，适当下浮工伤保险费率，从而做到奖惩并举、赏罚分明，引导用人单位不断改善工作环境，切实保护劳动者的健康权益。