商务部强化防疫物资质量监管

新华社讯 （记者张辛欣 陈聪）商务部外贸司司长李兴乾26日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，我国采取一系列举措，从生产、交易、认证、出口等环节强化防疫物资的质量监管。相关部门协同配合，严厉打击假冒伪劣、违规出口等扰乱市场和出口秩序的行为。总体看，我国出口口罩的价格符合市场原则。

根据商务部统计，截至4月25日，74个国家和地区、6个国际组织与我国签署了医疗物资商业采购合同，还有一些正在开展商业采购洽谈。

海关数据显示，3月1日到4月25日，全国共验放出口主要防疫物资价值550亿元，主要防疫物资出口呈明显的增长态势。

“我国政府一直用各种方式和途径为国际社会抗击疫情提供力所能及的支持和帮助。”李兴乾说，近期商务部等有关部门出台了一系列政策措施加强防疫物资市场和出口质量监管，这些举措效果明显，得到了国际社会和国内的肯定与支持。商务部将会同相关部门继续严格执行监管政策，确保防疫物资出口质量。