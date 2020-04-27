“人民好医生”客户端联合复星健康+推出多城市新冠核酸检测在线预约服务

4月22日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，要做好常态化防控，要加快提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测，在防控措施到位前提下，提高企业复工达产水平，有序推进生活服务业复业复市、学校复学。

为深入贯彻落实中央指示要求，助推重点人群的“应检尽检”，“人民好医生”客户端上线了新冠核酸检测在线服务平台，陆续推出了《全国主要省市新冠病毒核酸检测机构名单查询》、《北京公立医院核算检测指南》以及多家官方机构的在线预约服务。

为满足大众的检测需求，“人民好医生”客户端联合复星健康+推出新冠核酸检测在线预约服务，首批开通城市覆盖北京、上海、武汉、深圳等20个城市，全力配合复工复学。

具体预约方式如下：

1.在线预约：扫描图片二维码在线预约，填写个人信息，选择检测城市，客服人员将与您联系确认检测时间地点

2.采样：按照预约时间到达预约地点进行采样

3.检测：实验室检测

4.出报告：1-2个工作日出报告（具体时间以当地检测机构为准）

5.查询报告：根据当地检测机构指引获取报告

6.首批开通城市：上海、北京、济南、武汉、佛山、深圳、杭州、温州、南京、昆山、南昌、西安、合肥、太原、重庆、成都、长沙、昆明、菏泽、乌鲁木齐等全国20个城市开通新冠核酸检测

7.适用人群：海外入境人员、企业复工人员、复学返校人员、近期有出国需求无疾病症状的健康人群等

咨询电话：400-008-0238

服务时间：09:00-19:00

注：复星健康+为商业检测机构

来源：人民好医生