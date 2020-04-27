疫情期间，该如何进行老年人精准防控？

新型冠状肺炎疫情发生以来，慢病及老年人群是家庭、社会乃至国家非常关注的重点人群，近期有相关研究证据表明：在新冠病毒感染的患者中，有慢性基础疾病和高龄者，其病情容易发展为重症及危重症，更易危及生命。现今，疫情虽整体好转，但仍有地方出现聚集性病例或本土新增病例。在复工、复产、复学这样一个背景下，老年人买菜、接送孩子的日常生活如何进行保障？慢病者就医、取药又有哪些注意事项？

2020年4月28号 17:00-18:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端邀请到北京大学第一医院全科医学科主任迟春花教授进行视频访谈，在线分享老年人日常防控要点。

专家简介

迟春花，北京大学第一医院全科医学科主任，教授。兼任中华医学会变态反应分会青年委员、北京医学会过敏反应专业委员会委员、北京市西城区医学会内科学组组长，担任《中华临床免疫和变态反应》杂志、《中华哮喘》杂志（电子版）、《呼吸新视野》杂志的编委、中国哮喘联盟网编辑。

擅长：支气管哮喘、慢性阻塞性肺病的规范化诊断与治疗，过敏性哮喘过敏原检查与特异性免疫治疗。对难治性哮喘的病因诊断具有丰富的临床经验。

我国慢性疾病及高龄人群比例大，在疫情防控中自我照顾的能力相比较弱，而且该部分人群的照顾，通常依赖家人和社会陪护，一旦感染，大大增加潜在的传播，对医疗资源的消耗非常大。所以做好这部分人群的防控，对于疫情工作是极有帮助的。

通过分析绝大多数老年人采取的惯常方式，还原了三个不同场景下老年人的行动轨迹，并通过生活轨迹找出防控措施中的关键环节，提出针对性的防控建议。

接送家中孩子上下学

负责接送孩子的老人需要掌握四字口诀：错峰放学、间隔等候、接上快走、不亲不搂、互不拉手

去社区卫生服务中心看病/取药

老人社区医院看病、取药需要掌握四字口诀：错峰就诊、定点排队、戴好口罩、减少交谈。

超市/市场买菜

出门购物的老人需要掌握要点：错峰购物、出门前列出购物清单、不去人多的摊位、间隔等候付款、遇见熟人不寒暄

具体防护该怎样进行？对老年人精准防控的意义如何？欢迎收看本期节目。

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