停课不停学 健康不停歇

“停课不停学”已经整整两个月了，老师和家长们都为此付出了大量艰苦的努力。那么，这段时间孩子们的睡眠如何？胃口变大了没有？身高和体重增了多少？有没有加强体育锻炼？针对这些问题，北大教育学院大数据中心在短视频等平台上，对适龄学生及其家长进行了两次网络调研，来自全国27个省、市、自治区的4402位家长和5万余名学生参加了此次调研。

学生体质总体并未明显增强

停课不停学，没有了上下学通勤的辛苦，孩子们的睡眠时长是不是更久了呢？

调查结果显示，只有14.7%的学生家长表示孩子的睡眠时间增长了，剩余85.3%的学生家长表示孩子的睡眠没有变多、甚至变少了；每天在家长的呵护下，孩子们吃着自家烹饪的饭菜，但只有30.3%的孩子饭量变大，而饭量没变化和饭量变小的分别占比46.9%和22.8%；各年龄段孩子身高增长幅度与往年的统计值差距不大，但体重的增长普遍比往年的统计值偏高；有60.9%的家长反映，孩子的运动时间变短了，这或许是在室内的时间变长的结果。当然，从研究角度讲，统计结果还需要进一步的分析处理，在家学习的影响因素非常复杂，不能简单地把相关关系等同为因果关系。但从统计结果看，孩子的体质总体上并没有因为在家学习而明显增强。

长时间线上学习或加剧近视

大城市的中小学生，由于城市建筑物容积率高、学校操场小、电子产品使用时长等原因，近视率长期居高不下。根据最近的调查显示，北京市高中生的近视率高达83.3%。在针对全国县级高中调查的50736个有效样本中，高中生的近视率同样高达76.3%。

在“停课不停学”中，同学们主要依靠客户端的电子屏幕获取信息，眼睛睫状肌在学习中的高频调节运动极易引发视疲劳，进而导致或加剧近视。调查发现，长时间线上学习导致高中生视力下降的比例达到了65%，必须引起高度重视。

家庭教育、家校互动接受考验

远程教学必须上网，这是情理之中的事。但我们也注意到，根据电信部门提供的数据，网络教学的带宽峰值主要出现在工作日的9:00-11:30和13:30-14:30，每天时长3.5小时左右，并且各地学校近期也制定了劳逸结合、缓解视疲劳的课程安排。而根据另一项统计显示，两个月来学生家长手机屏幕的平均使用时间超过7小时，除了正常网课之外的使用时间，想必很多是由孩子们“额外贡献”的。那么，是否可以推断，孩子视力下降，与孩子的不当上网行为有关呢？是不是也反映了家庭教育中存在的一些问题？

诚然，家长平时或多或少都会抱怨课业负担重、休息时间少、饭菜不可口、运动量不足等等。而停课不停学，让家长们有了难得的换位思考机会。

在问卷中，对于“停课不停学”带给教育工作的启示，有1107位家长给出了自己的见解。下面这张高频词图，可以反映部分家长们的意见建议。

当然，家庭的状况千差万别，很多家长疫情期间投身到抗疫和复产复工的前线，还有的家庭因为疫情影响造成了生活困难，这些因素都不可忽略。很多家长都是临时披挂上阵，既当炊事员，又当班主任，非常不容易。但是，也应该认识到，家校互动远远不是两个触屏手机间的互动，家校协同也不应是班级群里的“排队”点赞。希望“停课不停学”能让老师和家长们更多的互相体谅和支持，这或许也是此次疫情能够带给我们的积极影响之一。

为落实立德树人“健康第一”破局

全国教育大会明确了“健康第一”的教育理念，而停课不停学，让我们得以重新审视教育、特别是孩子们的健康教育问题。

在疫情防控常态化的背景下，老师和家长要共同指导学生合理安排作息时间，积极开展室内体育锻炼，有效保护学生视力，避免造成不可逆的健康损害。而长期看，落实“健康第一”的根子还是在考核考试的“指挥棒”上。目前，不少地方都已探索把学生近视率以及体质健康状况纳入政府绩效考核指标，严禁地方各级人民政府单纯以学生考试成绩和升学率考核学校。各个学段特别是升学考试中，也应逐步修正重文轻体的片面导向，切实把“健康第一”落实到立德树人的全过程中来。

停课不停学，不只是文化课不要停止，对健康的呵护和追求同样不要停歇。希望通过这次难得的家校协同，让学校、家长和社会各方都能够进一步凝聚对“健康第一”的共识——只有“野蛮其体魄、文明其精神”的健康青少年，才能勇挑生活的重担，才能坚挺国家的脊梁。