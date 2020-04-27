“表达愤怒”不等于“愤怒表达”

不要生。然而心理学家认为，被压制的愤怒背后，往往有着更为纠缠复杂的情绪和期待，或许是将愤怒指向内在，形成抑郁；或许是牺牲自我，却想要占领道德制高点的傲慢。

其实，表达愤怒不可怕，怕就怕自己没有察觉。我们需要对愤怒有自我觉察，允许愤怒像其他情绪一样流动。因为任何一种情绪都没办法被压抑，所有被压抑的情绪终将卷土重来。那么，在日常生活中，该如何合理表达自己的不满情绪呢？

恰当表达愤怒也是一种能力

有些人认为，工作场合就算受到不公正待遇，也要压制自己的情绪，要能“吃得眼前亏”。长期持有这种想法的人，要么忍气吞声自己难受，要么把负面情绪带回给家人，还会被周围的人视为是没有边界的老好人。

其实在职场中，表达愤怒也是一种能力。因为愤怒的背后是恐惧和无力感，大部分时候的温吞，只是不断忍耐愤怒的假象。忍到最后一刻，表达冲突的时候，有可能就会玉石俱焚。而恰当的表达情绪更有利于身心健康，也可以有效提高工作效率以及改善人际关系。

愤怒时更需要理性表达自己的诉求

愤怒表达不得体，容易让自己和他人都难堪，后果也非常糟糕。那么怎么做才更有效呢？

“说情绪”而不是“做情绪”。“做情绪”就是把东西一摔，大声说“我不干了”！而“说情绪”就是基于事实说出自己的感受。比如我的一位同事时间观念很强，另一位同事却经常在会议中迟到。一次例会，那位同事又迟到了，他选择了表达不满，他说：“你经常会议迟到，我感觉自己不被重视，不开心。希望你能尊重我的时间，下次开会请准时。”他的表述不但没有让同事难堪，两个人的关系反而更近了一步。

表达愤怒的可贵之处在于，重建自己和别人的关系。有愤怒了，不表达，也许别人会认为你好欺负，没原则；表达出了愤怒，对方反而更愿意和你建立深层次的关系。

有人在愤怒的时候，很容易用威胁语气对待对方，比如“你再这样，我就不客气了”“你最好给我小心点，我可不是好惹的”……但威胁对方虽是给自己壮胆，也是给对方浇油。其实，当我们生气愤怒时，更需要的是表达自己的诉求。而且，在你表达的那一刻，你是理性的，这也让别人看到你的原则和态度。

表达自己的感受，不要去评价对方。我以前有个同事好几次把我准备的材料单独拿到项目管理层会议上去发表，但全程不提我的付出。一开始我觉得他是上级，我给他提供支持理所当然。但这种情况一再发生，我就觉得有必要和他谈谈。

这个对话可有以下2种方式进行：1.表达情绪+对他评价：“你最近3次在项目管理层会议上发表我写的报告，但我的付出没有得到任何认可（陈述事实），这让我很失望沮丧（表达情绪），你这个人就是喜欢抢别人功劳，太过分了（对他评价）。”

2.表达情绪+分享期望：“你最近3次在项目管理层会议上发表我写的报告，但我的付出没有得到任何认可（陈述事实），这让我很失望沮丧（表达情绪）。我希望下次我能一起参与发表报告，这样能够更好直接应对在场的问题和后续跟进（提出期望）。”

对比这两种方式，显而易见第二种会带来更积极效果。第一种方式把焦点放到了对方身上，对方被攻击了，肯定会反击；一来二往，关系就破裂了。第二种方式陈述事实，表达情绪，提出具体期望。

表达愤怒目的是为了重新找到平衡

情商高的人总能做到知行合一，目的和行为统一，发脾气也是。比如你发了脾气，吵了架，造成不可挽回的后果，这样的发脾气是情商低。

不要忘记，你表达不满的目的是重新找到关系中的平衡。表达感受不是重点，让对方道歉也不是终点；不要滔滔不绝，不容对方说话；也不要在他/她面前让步。而一次表达愤怒的机会也能防患于未然，所以最后一定要提出你的需求，表明下一次遇到类似事情你希望对方怎么做才不会引发矛盾。只有找到修整你们关系的方法，才能真正达到目的，让每个人都保留自己的完整性。（高琳）