看望去世初恋女友父母，我和老公被“困”

说来好笑，别人因为疫情被困在外面是因为走亲访友，而我和老公被困竟是为了他已去世初恋女友的父母。

说实话，我是跟我老公结婚半年后才知道这件事。

多年前他有过一段刻骨铭心的初恋。两人是高中同学，相约一起考上了同一所大学。大学四年他们心心相印，志趣相投，毕业时双双放弃企业高薪，报名参加去西北支教。临出发前，他们和同学聚会后回家打车时，一辆货车冲向他们，女友当场殒命，他则被撞到路边，事后那个肇事司机被查出是酒驾。

车祸改变了他人生的方向。他为此消沉了一年多，直到他白发苍苍的母亲出现在他面前，他才从悲伤中惊醒，他还是年迈父母的依靠。他振作起来找工作，随着时间流逝，终于回到了正常的生活轨道。但他保持了一个习惯，就是每年会在他前女友忌日的时候去看望她的父母，已持续了十几年。

他把这个故事告诉我时，我还很感动，觉得他是个有情有义的好男人。但回味中有点酸涩，他十几年如一日去凭吊一个故人，是不是说明在他心里始终都忘不了她？而我作为他的妻子，在他心里究竟是什么位置？

我跟他坦诚了我的想法，我希望他能重视跟我在一起的生活，前女友的父母可以去看，但不要每年都去，平常我们寄点东西给老人家就好了。他当时没说话。

年底，我们因琐事发生了争吵，他突然重提旧事，说不管我同不同意他都要去履行承诺，因为他承诺过，会一直照顾他们。还说我心眼小，跟一个不在世的人吃醋。那天，我们争执了很久，想着快过年了，我退步，同意陪他一起去看望那对老人。

就这样，冒着疫情的风险，我们跨越千里只为达成他凭吊旧日恋人的心愿，最后，还被困在了陌生的异地。那时，我心里万般不是滋味，我不知道，这一次能妥协，下次还能不能继续妥协。这件事就像一根针，扎在我们婚姻里，不知将来这是否会成为我们婚姻的一个隐患？

雅晴

雅晴，您好！

你和老公都是重情重义的人，都知道珍惜一份最美好的情感。

我们每个人都在矛盾中生活。你不会爱一个无情无义的人，但是，你又害怕你的老公会因此忽视你的感受，减少对你的爱，甚至开始怀疑你们的婚姻，怀疑自己不过是他前女友的影子。

你老公的承诺，应该是在失去前女友一年多之后，他准备进入另一段感情时，对前女友父母说的。他有两个目的：一是安慰前女友的父母，尽量减轻他们的痛苦，二是减轻自己的痛苦、内疚和自责。看着深爱的人离世自己却无能为力，自责、内疚甚至负罪感都是很自然的心理反应。他之所以坚持十几年去看望，不仅是为了安慰前女友的父母，也是为了减轻自己痛苦和自责，是自我救赎。

十几年过去了，他也已经成家。他履行承诺去看前女友的父母，并且带着自己的妻子一起去，对前女友已经没有什么情感上的意义了。你老公是一个有责任心的人，他是尽可能给予前女友父母更多的关心和照顾，时间长了，前女友的父母可能就对你老公产生了生活上乃至情感上的依赖。而你老公也渐渐消弭了内心的痛苦和自责，把前女友父母当成自己生命中无法割舍的亲人。试想，别人能阻止你去看你的亲人吗？当然不能。

他能够带上你和他一起去看望他们，就表示他早已走出了过去的恋情。只要你坚持一个原则，你们一起去看望前女友的父母，那么，你老公的善举就不会对你们的感情产生任何负面影响。相反，还会增进你们的夫妻感情，因为你的理解和体谅就是他最大的安慰。

本期做客专家

肖军，湖北省荆门市心理咨询师协会副会长、心理学科普作家，著有《情商高一点，幸福多一点——婚恋中的情商训练法则》《父母课：教养心理学四步实践法》等近十部心理学科普著作