如何保障师生的健康安全？做好开学复课这道加试题

随着疫情防控形势持续向好，一些省份的高校学生陆续返校，全国所有省（区、市）均已明确中小学部分学段开学时间。5月，我国预计将集中迎来开学复课。

在疫情防控常态化条件下，怎样保障广大师生的健康安全？怎样做好线上和线下教学内容衔接？怎样确保完成2020年春季学期教学任务？

围绕开学复课的热点问题，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰近日接受了新华社记者专访。

教育战线进入大考时间

问：在当前疫情防控常态化的条件下，如何在开学复课过程中保障师生的健康安全？

答：随着疫情防控形势发展，开学的学校、地区越来越多，这是社会秩序恢复的重要标志。从全社会抗击疫情的角度来看，我们已经走过了最艰难的时刻，而随着教育教学秩序恢复正常，教育系统将迎来一场大考。

这样一个庞大的群体开学复课比复工复产更为复杂，面临的疫情防控形势更为严峻。学校是一个非常大的聚集场所，境外输入的风险、无症状感染者的出现都给开学复课工作提出更高要求。目前来看，我们很难做到所有年级、所有孩子同时回到校园，所以各地基本上都是先让初三、高三学生回来；随着疫情逐渐被控制、防控措施更加到位，再让更多的孩子回来。通过分区、分级、分批、分类开学，不断对相应疫情防控工作进行完善。

开学复课有3条红线

问：各级各类学校开学复课有没有硬性的衡量标准？

答：有3条红线：疫情没得到基本控制前不能开学，校园防控措施没到位不能开学，师生的公共卫生安全得不到保障不能开学。在逐步恢复教育教学正常秩序的过程中，需要不断调整、不断总结。这个过程不能“一刀切”，广大师生的健康安全是第一位的，要根据各地各校能够提供的疫情防控条件来决定，否则宁愿往后推迟开学复课时间。

近日我们邀请钟南山、李兰娟、张文宏等专家就开学复课的疫情防控专门作了报告。教育部要求在开学之前，每个学校都要制定应急预案、做好充分准备。比如，有的地方正在探索在学校与邻近医院之间建立闭环的应急处置通道，一旦这个学校有人出现发热、咳嗽等症状，甚至出现确诊病例，第一时间就有专人、专车通过专门通道将病人送到医院去。

开学后要对学生居家在线学习情况进行摸底

问：您如何评价疫情期间的“停课不停学”工作？开学之后，学校、教师和学生应如何做好学习内容的衔接？

答：全国共有2亿多在校学生，正如教育部部长陈宝生所言，“停课不停学”可谓“史无前例、世无前例”，是一个了不起的创举，也是一个教育事业发展的奇迹。这次的“停课不停学”，是我们在很短时间内，动员大量的人力、物力、财力、智力，去满足受疫情影响而不能按时开学的全部青少年学生居家学习的需求。应该说，我们用短短两三个月的时间，完成了过去设想可能需要10年才能完成的一个进程。

多年以来，我们的教育信息化工作打下了良好基础，这次针对有些手机网络覆盖不到的地方，我们开通了教育电视台的公共课堂，力争覆盖到所有学生，实现教育资源的公平兜底。

当然，通过这次疫情的检验，可以看到，大规模在线教育还存在一些新情况、新问题，我们积累了很多宝贵经验，为今后的教育教学改革开拓了新思路。

对于开学之后如何做好线上线下教学的衔接，教育部明确要求各地一定要对学生居家在线学习的情况进行摸底。摸底包括两方面内容：第一，对于线上开设的新课，开学之后还要系统串讲，直到所有孩子都掌握这些知识以后再开始新的课程；第二，如果是线上没有涉及的内容，那就从零开始讲授。

不建议占用假期来补课

问：为完成2020年春季学期教学任务，是否会占用双休日、公众假期进行补课？

答：事实上，2020年春季学期从寒假结束的那一天已经开始，基础教育的线上学习平台和高校线上学习平台就正式开课了。因此这个学期的任务能否完成、完成到什么程度，要统筹线上和线下教学情况。我们要对学生的线上学习情况摸底，之后再来规划这个学期的教学任务。

开学以后，我们还是鼓励各地充分利用周一到周五的有效教学时间。如果觉得这个学期的课程落下了一点，可以通过调整一下周一到周五学习的时间，比如每天增加半小时到一小时，就可以补回很多内容。

另外，如果这个春季学期的任务确实有很多没有完成，也可以调整到秋季学期，甚至调整到下一个学年，总的指导思想是“来日方长”。我们还要充分考虑孩子们的情况，好不容易开学了，他们希望能够过一种疫情防控下的正常学习生活，占用周末、假期时间补课，无形中增加了孩子们的负担。我们希望，通过学段、学期、学年的调整，通过充分利用有效教学时间，还有线上线下教学的衔接，尽可能减少占用孩子们休息的时间学习。（新华社记者 吴晶 王思北 施雨岑）