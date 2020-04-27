各国在华商业采购防疫物资渠道畅通

记者从国务院联防联控机制今天举办的新闻发布会上获悉：随着全球疫情持续蔓延，相关国家对防疫物资的需求快速扩大，中国政府在做好国内疫情防控的基础上，尽己所能为国际社会提供支持和帮助。

防疫物资出口增势明显

据海关总署综合业务司司长金海介绍，从海关统计的数据来看，3月1日到4月25日，全国共验放出口主要防疫物资价值550亿元，包括口罩211亿只，防护服1.09亿件，护目镜3294万副，病人监护仪11万台，红外测温仪929万件，外科手套7.63亿双。中国主要防疫物资出口从4月初的日均10亿元，到中旬的20亿元，再到近期的25亿元以上，说明中国主要防疫物资出口呈明显增长态势。

近期，海关总署公开通报了两批违法违规出口医疗物资的典型案例，主要涉及伪报瞒报、涉嫌逃避出口商品检验等案例。海关坚决查处伪报瞒报、以假充真、逃避商品检验、不合格冒充合格等违法行为，坚决维护中国防疫物资出口良好秩序。

“中国限制出口”完全是曲解

商务部外贸司司长李兴乾表示，中国政府一直用各种方式和途径为国际社会抗击疫情提供力所能及的支持和帮助，从来没有限制防疫物资出口，而是想方设法为世界各国的采购提供便利和支持。

各国在中国商业采购防疫物资的渠道完全畅通。截至4月25日，74个国家和地区、6个国际组织与中国签署了192批次医疗物资商业采购合同，累计金额14.1亿美元。72个国家和地区、8个国际组织正与中国企业开展129批次商业采购洽谈。中国31个省区市通过市场化采购方式，已经向191个国家和地区出口了防疫物资。

李兴乾表示，很多国家对于从中国采购防疫物资给予高度评价，以各种方式向中方致谢，对从中国采购到的防疫物资质量表示充分认可。中国生产的防疫物资每天都以最快速度输往急需的国家和地区。所谓的“中国限制出口”完全是曲解和误读。

核酸检测试剂日产能达902.5万人份

据国家药监局医疗器械监管司副司长王树才介绍，疫情发生以来，国家药监局采取一系列措施，全面加强疫情防控医疗器械的质量监管。截至4月24日，各地药品监管部门共派出检查人员10307人次，检查已开展出口业务和准备开展出口业务的医疗器械生产企业1216家，累计检查6435次，监督抽验417批次产品。

王树才表示，国家药监局科学高效开展应急审批工作，截至目前，共批准30个新冠病毒核酸检测试剂。日产能已达902.5万人份。（记者熊建）