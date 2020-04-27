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在鄂港澳台人员可申领健康码

2020年04月27日08:38 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社武汉电  （记者梁建强、乐文婉）湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部4月`25日发布通告，为进一步加强精准防疫、助力复工复产，体现对在鄂境外人员“一视同仁，同等对待”的精神，对在鄂外籍、港澳台人员申领湖北健康码有关事项和流程进行了明确。

具体的申领要求为：在鄂外籍、港澳台人员可使用“鄂汇办”移动端申领湖北健康码。外籍人员使用入境时所持护照在湖北省公安机关完成备案后可申领湖北健康码；港澳人员使用港澳居民来往内地通行证，台湾人员使用台湾居民来往大陆通行证登记申领湖北健康码。

申领流程方面，在鄂外籍、港澳台人员可用手机搜索下载“鄂汇办”App，点击进入“湖北健康码外籍、港澳台人员申领页面”。如实填写相关信息，提交后即可完成申领。一般在24小时内，点击“我的健康码”即可亮码使用。

核验通行方面，按照“绿码通行”原则，卡口核验人员使用“鄂汇办”App软件扫码核验功能，识别持码人的健康信息，并对体温异常信息及时记录上报。持码人可主动扫描支付宝场所码，自助完成进出卡口登记。

通告称，境外人员可凭国家防疫健康信息码，作为进入湖北省健康凭证。同时，境外人员应积极申领湖北健康码，并服从卡口管理。

(责编：李轶群、许晓华)


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