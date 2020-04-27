全球战疫，中医药有独特作用

抗击新冠肺炎疫情，是当前全球最紧要的事。抗疫取得显著成效的中国，为世界提供了可资借鉴的中国方案。而在中国的抗疫方案中，发挥中医药优势、坚持中西医结合是最显著特征之一。

在抗疫过程中，中国强化中西医结合，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药，有效减少了轻型和普通型向重型、重型向危重型发展，提高了治愈率、降低了病亡率。此外，中国还积极向世界分享中西医结合的抗疫经验，受到国际社会广泛关注和积极评价。

中西医结合疗效好

在中国抗疫实践中，中西医结合、中西药并用疗效显著，聚焦外媒目光。

马来西亚《星报》网站发表题为《中医广泛用于新冠肺炎患者治疗且效果良好》的文章认为，通过中西医结合治疗，轻症患者的发热、咳嗽、乏力等症状有所缓解，重症患者症状减轻、血氧饱和度明显提升，病情得到控制。在中西医综合施治下，中国治愈病例不断增加。

据英国《经济学人》杂志报道，中国国家主席习近平3月在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时表示，中国抗击新冠肺炎疫情必须“坚持中西医结合、中西药并用”。中国政府官员表示，中医可以通过防止轻度或中度症状的患者发展更严重的症状来降低死亡率，并且可以加快康复速度。

新加坡《海峡时报》报道称，在中国抗击疫情过程中，中医药参与面之广、参与度之深、受关注程度之高，是新中国成立以来前所未有的。中医药的作用体现在预防、治疗和康复全过程，在国家发布的诊疗方案中，中药方剂显示出了良好的临床疗效。国家中医药管理局先后派出5批近800人的专业队伍驰援武汉，全国支援武汉的医疗队里有4900余人来自中医药系统。数据显示，在新冠肺炎确诊病例中，有74187人使用了中医药，占91.5%，其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了90%以上。

拉美社报道称，作为较早受到新冠肺炎疫情影响的国家，中国使用几十种西药对确诊患者进行治疗。然而，中国多位专家表示，中西药结合使用后能够发挥更好的疗效。中药配方对治疗高烧、咳嗽、食欲不振、恶心、腹泻、呼吸系统疾病和肌肉酸疼等临床症状都具有一定疗效。

匈牙利前总理迈杰希·彼得指出，中医药学是中国古代科学的瑰宝，对世界文明进步产生了积极影响。大量事实证明，中西医结合非常有效。

控制疫情发展有优势

据美联社报道，在全球还没有研制出治疗新冠肺炎特效药的情况下，一些人通常在其政府的建议下转向替代药物。中国和印度两国拥有悠久的中医传统，因此都将中医药作为抗疫替代药物。中国国家卫健委已发布了一份有关治疗新冠肺炎患者的诊疗方案，其中包括几种可缓解包括虚弱和发烧在内症状的中草药。

外媒关注到，在海外的中国人也积极利用中医防疫。据俄罗斯卫星通讯社报道，3月中旬，为了帮助在俄华人预防、治疗新冠肺炎，在俄罗斯的中医医生自发组织成立了俄罗斯中医抗疫专家团队。在俄工作近20年的俄罗斯中医药学会会长、本次抗疫专家组组长之一的李云海表示，中医药治疗新冠肺炎的理念与西医不同。“中医药治疗的主要原理是辅助正气，通过提高人体的免疫能力，激发人体的自愈能力来达到治疗的目的。”

国际临床评价指标认为，对于新冠肺炎轻症患者，真正反映疗效的关键指标是转重率。临床发现，中医验方在减轻发热咳嗽症状、控制病情发展、提升人体免疫力方面有独特优势。

外媒关注到，中国援助海外的抗疫医疗物资，也包含一定数量的中医药品。

据《菲律宾商报》“菲商网”消息，近日，中国抗疫医疗组抵达菲律宾，12名中国专家中，有人专攻危重症护理医疗、呼吸道感染疾病防治和中医药。

巴基斯坦科技时报报道称，一家中国制药公司向巴基斯坦卡拉奇市的一家医院捐赠了中药，以帮助巴基斯坦卫生部门治疗新冠肺炎。中药已被证明对新冠肺炎有效。世界卫生组织指出，大约6％至10％的轻度新冠肺炎病例可能会转化为严重病例。但是，武汉一个方仓医院的564名轻度和普通患者中，没有人在使用中药配方治疗后发展为重症病例。

积极分享中医抗疫经验

4月14日上午，来自美国、英国、德国、荷兰等十余家外国媒体记者走进武汉市中医院，与抗疫一线的中医药专家以及重症医学专家面对面，了解中西医结合在武汉新冠肺炎疫情防控中发挥的作用。在采访中，中医和西医在治疗新冠肺炎过程中发挥作用的差异，成为不少外媒记者的聚焦点。

“中国正积极向世界推广其治疗新冠肺炎的经验。”据英国《经济学人》杂志报道，中医从业人员已加入中国医疗队，帮助缓解柬埔寨、伊拉克和意大利的疫情。中国政府也向其他国家捐赠了传统药物。疫情在全球暴发后，来自64个国家的9万人参加了最近的电话会议，向中国中医专家学习如何与新冠病毒作斗争。

据拉美社报道，日前，中国公共卫生专家通过视频连线与美国同行分享和交流中医药治疗新冠肺炎相关经验。中央指导组专家、中国工程院院士张伯礼表示，目前在中国确诊病例中，中医药参与治疗的病例超过90%。刚出现嗓子疼等症状的轻症病人完全可以吃中成药。中医不能杀死新冠病毒，但是中医有办法用中药治好新冠肺炎病人。中医的着眼点永远是整个身体，而不仅是病毒。美国专家有针对性地询问了中医药使用方法、适用病症等问题，中方专家一一作答。

据巴西《南美侨报》报道，巴西中医院院长海金斯表示，抗击疫情绝不能少了中医药，中国抗击新冠肺炎疫情的措施值得各国借鉴。海金斯表示，在中国历史上，每当流行病暴发时，中医就始终走在前线与疾病作斗争。许多人在中医的帮助下幸存下来。中医和西医应各自发挥长处，优势互补，给病人更好的医疗照顾。

泰国公共卫生部医疗服务厅厅长颂萨表示，中医药在中国抗疫中发挥了重要作用，疗效明显。泰国也将考虑在适宜情况下尝试用中医药治疗新冠肺炎病患。