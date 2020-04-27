欧洲感染人数增长趋缓 专家强调放松而非放弃限制

欧洲各国官方25日报告的新冠疫情统计显示，大部分国家感染人数上升趋势正在趋缓，有的国家接近拐点，但还有不少国家仍未达到峰值。尽管疫情并未得到完全控制，不少国家迫于社会经济压力开始放松限制。医学专家呼吁，放松限制不等于完全放弃限制。

25日的统计显示，欧洲地区疫情“第一梯队”是西班牙、意大利、法国、德国和英国5国，累计感染人数均在14万以上，其中西班牙223759例，意大利195351例；除德国外，其他4国累计死亡人数均超过2万，其中意大利为26384人。

欧洲地区“第二梯队”为比利时、荷兰、瑞士和葡萄牙，感染人数范围在2万以上、5万以下。25日数据显示，上述4国的感染人数分别为45325、37190、28894和23392。

此外，爱尔兰、瑞典、奥地利、波兰和罗马尼亚5国感染人数均超过1万。值得关注的还有塞尔维亚和摩尔多瓦。这两国虽然感染总数均未超过1万，但从感染人口比例来看，两国疫情均较严重。

4月下旬以来，很多国家迫于经济压力而松动限制，一些国家已提出振兴经济计划。波兰于20日初步放松限制，包括允许更多顾客进入商店、有条件向公众开放公园和教堂等。波兰总理莫拉维茨基25日说，波兰将于5月4日开始有条件开放室外体育设施。

其他一些欧洲国家恢复经济和社会活动的计划也逐渐推出。瑞士联邦议会国民院财政委员会25日通过了联邦政府为应对新冠疫情紧急贷款约550亿瑞典克郎（约为565亿美元）的提案，其中400亿瑞典克郎将用于为中小企业提供贷款担保。匈牙利威兹航空公司25日宣布，计划5月1日起恢复部分国际航班。荷兰、比利时也宣布5月逐步复课的计划。

各国限制措施松动的另一原因是迫于社会压力。25日下午，柏林警方驱散了几百名反对控制新冠病毒传播限制措施的示威者。罗马尼亚政府采取的严厉出行限制措施也受到不少批评。罗马尼亚疫情仍未达到峰值，但总统约翰尼斯22日已宣布，5月15日紧急状态结束后将不再延长。

此时，医学专家警告说，放松限制并不等于放弃限制。罗马尼亚专家一再强调，在疫苗和特效药研制出来前，人们对新冠病毒仍需保持谨慎。罗马尼亚总统卫生顾问珀温24日指出，一个可持续的卫生体系应该把预防作为重中之重。

波兰卫生部长舒莫夫斯基日前表示，由于疫情尚未达到峰值，政府将谨慎评估疫情发展，循序渐进推进解封计划。爱尔兰卫生部首席医疗官托尼·霍洛汉日前也说，尽管疫情发展有所趋稳，但民众绝不能放松警惕。

目前看来，欧洲各国已做好长期抗疫的准备。口罩和手套将是未来一段时间人们外出的必要装备。德国各联邦州要求居民自4月27日起至少在乘坐公共交通时戴口罩。罗马尼亚规定5月15日解禁后，居民出行到封闭空间及乘坐公共交通时必须戴口罩。（据新华社）