在抗击疫情中展现中国精神

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在新冠肺炎疫情防控斗争中，我们敢于斗争，坚持人民至上，科学防控，加强国际合作，展现的中国精神成为众志成城、共克时艰的力量之本、信心之源，凝聚起抗击疫情的强大精神力量。

习近平总书记指出：“中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。”在新冠肺炎疫情防控斗争中，我们敢于斗争，坚持人民至上，科学防控，加强国际合作，展现的中国精神成为众志成城、共克时艰的力量之本、信心之源，凝聚起抗击疫情的强大精神力量。

在敢于斗争中展现中国精神

敢于斗争是中华民族的精神特质，也是中国共产党人在长期斗争实践中形成的优良传统与政治品格。在这次疫情防控斗争中，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上，以坚定的信心和高超的斗争本领，打响一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，彰显了伟大的斗争精神。

以坚定的信心阻击疫情。对于新冠肺炎疫情，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。中央成立应对疫情工作领导小组，举全国之力、集优势兵力，迅速采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。人民解放军、中央和国家部委、各地区鼎力相助，派出340多支医疗队、4.2万多名医务人员火线驰援湖北，抗击疫情各项工作全面有序展开，形成全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，展现了大考大战时敢打硬仗的行动能力和精神力量，构筑起联防联控、群防群治的严密防线。

适时调整斗争策略。面对国内外疫情防控形势的阶段性变化，以习近平同志为核心的党中央因时因势调整工作着力点和应对举措，慎终如始、毫不放松做好疫情防控工作。湖北和武汉作为这次疫情防控斗争的重中之重，实行内防扩散、外防输出的防控策略。北京做好疫情防控工作事关重大，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，全面遏制疫情传播。随着境外输入风险显著增大，强调把重点放在外防输入、内防反弹上来，保持我国疫情防控持续向好态势。

统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。面对新冠肺炎疫情，如何在较短时间内整合力量、全力抗击疫情，这是很大的挑战；在疫情形势趋缓后，如何统筹好疫情防控和复工复产，这也是很大的挑战。以习近平同志为核心的党中央在加强疫情防控的前提下，采取差异化策略，加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，及时推出一系列统筹推进疫情防控与春耕备耕、复工复产、脱贫攻坚等“组合拳”，积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度。

善于从危机中捕捉和创造机遇。危和机总是同生并存的，克服了危即是机。这次疫情对经济社会发展带来前所未有的冲击，但也给智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业带来新的发展机遇。发展越是面临困难挑战，越要把握危和机的辩证法，下好改革创新“先手棋”、打好转型升级“主动仗”，以勇于攻坚克难、积极主动作为的精神状态，为发展打开新空间。

在坚持人民至上中展现中国精神

民为邦本，本固邦宁。我们党始终把人民放在心中最高位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力奋斗。在疫情防控斗争中，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终坚持以人民为中心，始终坚持人民至上、生命至上。

全力救治患者生命。生命重于泰山。在疫情防控斗争中，以习近平同志为核心的党中央统一领导、统一指挥，迅速调派数百支医疗队驰援武汉，以最快速度建成火神山医院、雷神山医院，提出集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的要求，做到应收尽收、应治尽治，把提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率作为突出任务来抓，尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命。

全力保障人民群众生活。各地区各部门采取一系列措施，有效控制人口聚集流动，防止了疫情扩散传播，这客观上也对人民群众的正常生活带来一定影响。为缓解人民群众的生活困难，各级党委和政府以对人民高度负责的精神，落实“米袋子”省长责任制和“菜篮子”市长负责制，加强物资调配和市场供应，最大限度满足人民群众基本生活需要，特别是加强对失能老人、低保户、残疾人等生活困难群众的基本保障。重视把疫情防控和人文关怀统一起来，保障人民群众身心健康。

全力维护海外中国公民安全。面对疫情在全球蔓延的形势，我们全力维护海外中国公民的健康安全和正当权益。对于海外中国公民在学习、工作和生活方面遇到的困难，我们通过各种渠道为他们提供保护和帮助。我国驻外使领馆积极主动与海外中国公民保持联系，及时了解其诉求和困难，帮助解决海外中国公民在诊断和救治、签证延期、留学等方面面临的实际困难。

在科学防控中展现中国精神

习近平总书记强调：“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新”。战胜新冠肺炎疫情既离不开科技支撑，又需要发扬科学精神。在这次疫情防控中，科学精神贯穿于各方面、各环节，发挥着至关重要的作用。

以科学治理遏制疫情蔓延。在疫情防控斗争中，各级党委和政府认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，做好疫情监测、排查、预警等工作。科学分析疫情防控工作的堵点、痛点、难点，根据不同群体、行业的具体情况有针对性地制定防控策略。发挥科技在防控中的重要作用，运用大数据、云计算、5G等前沿科技，在疫情科普宣传、政策发布、智慧监测等环节发力。围绕“防疫病、防恐慌”，积极开展应急科普，进行科学引导、抗疫指导和心理疏导。相关专家积极发声，用事实、用科学说话，分析疫情形势，有效增强了整个社会防控疫情的意识和能力。

以科学研究助力疫情防控。在疫情防控斗争中，我国科技工作者开展抗疫科研攻关，提供科技志愿服务。不断深化对病情特征与治疗方法的科学认知，不断更新诊疗方案。将患者细分为轻症患者、重症患者、无症状患者等类型，精准识别、对症治疗。加强病毒溯源和病原学检测分析，加快治疗药品和疫苗研发，科学筛选出临床证实有效的药物，我国已有3个疫苗获批进入临床试验，提高了疫情防控的科学性和有效性。

以法治保障疫情防控。习近平总书记指出：“疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控，在法治轨道上统筹推进各项防控工作”。法治是治国理政的基本方式，依法治理重大突发公共卫生事件是科学精神的体现。各级党委和政府坚持运用法治思维和法治方式，开展疫情防控，推动复工复产。按照法定内容、程序、方式、时限，及时准确报告和发布疫情信息。加大对危害疫情防控行为的执法司法力度，依法实施疫情防控及应急处理措施。加强治安管理、市场监管等执法工作，严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为，依法严厉打击抗拒疫情防控、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为，确保社会安定有序。

在加强国际合作中展现中国精神

党的十九届四中全会《决定》提出：“坚持和完善独立自主的和平外交政策，推动构建人类命运共同体”。中华民族是爱好和平的民族，亲仁善邻、协和万邦的理念和思想是中华优秀传统文化的核心价值之一，也是中华文明一贯的处世之道。新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。

习近平主席指出：“病毒不分国界、不分种族，全人类只有共同努力，才能战而胜之。”疫情面前，任何国家都不能置身事外，独善其身。唯有携手抗击疫情，才能彻底战胜疫情，共建人类美好家园。中国第一时间向世界卫生组织分享病毒基因序列信息；发布数版诊疗和防控方案，译成多语种与各国分享；向有关国家派出医疗专家，协助开展疫情防控；中方专家与各国同行通过视频连线，交流一线诊疗经验；等等。中国始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，同世界卫生组织和国际社会分享防控、治疗经验，广泛开展国际合作，向有需要的国家提供力所能及的支持和帮助。这不仅是国际人道主义精神和国际担当的有力体现，更是人类命运共同体理念的生动实践。中国精神鼓舞世界各国人民，中国经验为世界提供有益借鉴，中国力量为世界抗击疫情注入信心。

面对疫情，团结合作是最有力的武器。在应对这场全球公共卫生危机的过程中，没有哪个国家可以独善其身，只有世界各国精诚合作、携手应对，人类才能战胜疫情，维护共同家园。从长远看，在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。唯有牢固树立人类命运共同体理念，彼此信赖、相互合作，才能有效应对各种全球性风险挑战，迎来人类发展更加美好的明天。

（作者为浙江省中国特色社会主义理论体系研究中心浙江大学研究基地研究员）

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 09 版）