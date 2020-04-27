患难见真情 共同抗疫情

在老挝南部占巴塞省，中国抗疫医疗专家组调研当地医院情况。

中国赴老挝抗疫医疗专家组供图

巴基斯坦外交部长库雷西（右二）在伊斯兰堡国际机场迎接中国医疗专家组。

本报记者 丁雪真摄

中国专家与莫斯科第67临床医院医生交流病毒检测问题。

中国赴俄罗斯抗疫医疗专家组供图

中国专家给菲律宾民众举办在线视频讲座，普及中医药知识。

中国驻菲律宾大使馆供图

全球战疫，团结合作是最有力的武器。疫情无国界，医者有仁心。中国抗疫医疗专家组正在一些国家积极开展工作，交流抗疫经验，用实际行动帮助相关国家提高疫情防控和诊疗能力，谱写守望相助、共克时艰、团结抗疫的医者仁心故事

赴巴基斯坦专家组

防控诊治指南从8页扩充到49页

张 莉

4月17日，我们赴巴基斯坦医疗专家组一行8人圆满完成既定任务回国。犹记得，抵达伊斯兰堡国际机场时，专程前来接机的巴基斯坦外交部长库雷西说：“面对疫情的挑战，巴中两国守望相助，两国人民彼此更加靠近。”巴国立卫生研究院执行主任阿梅尔·伊克拉姆激动地与我们一一问候致谢。巴方人员在机场打出“患难与共真朋友、同甘共苦好兄弟”“巴中友谊万岁”等欢迎条幅，并用乌尔都语高呼巴中友好口号。“巴中友谊万岁！”是我们学会的第一句乌尔都语。

我们深知此行任务紧迫、责任重大。在巴基斯坦的近3周时间里，我们走访首都伊斯兰堡和疫情最严重的旁遮普省和信德省等地，深入当地医疗机构、实验室、防疫场所等地，开展40余场防控经验交流和培训活动。我们希望在有限的时间里，把大家在国内抗疫一线积累的经验全部分享给巴方。根据当地疫情防控工作需要，我们为巴方提供了英文版的新冠肺炎防控诊疗手册，方舱医院建设和管理指南，重型、危重型护理规范，科学佩戴口罩使用指南以及实验室检测规范等，并进行建议、指导及培训，希望通过切实可行的方法，帮助巴方尽快阻断病毒传播。

初到巴基斯坦时，巴方同行提出了许多关于诊断救治的具体操作问题，我们也毫无保留地分享了自己的知识。随着双方交流深入，中方专家组提出的以预防为主的“四早”“四集中”防控理念逐渐被巴方接受和认可。根据专家组提出的建议，巴方修订和完善了第一版新冠肺炎防控诊治指南，其内容从8页扩充到49页。

旁遮普省首席部长布兹达尔高度称赞中国的防控举措，并指示将我们专家组的意见纳入该省防控疫情的标准作业程序。在专家组建议下，巴方加快方舱医院建设、扩大检测范围、开展流行病学调查等措施。随着巴方采取的防控措施逐渐升级，当地民众勤洗手、戴口罩、少聚集等防护意识日益增强。

3周的时间虽短，但中巴两国人民之间的深厚情谊令我印象深刻。不论在医院、酒店、社区还是机场，巴基斯坦朋友看到我们都会非常友好地打招呼并致谢。每次作完分享，巴方专家都向我们报以热烈的掌声。一位巴方专家在交流后对我说：“你们的工作为我们抗疫带来力量，也让我们更有信心战胜疫情。”

巴基斯坦总统阿尔维还专程接见专家组，对专家组在巴期间的奔波辛劳表示感谢，并对中国的抗疫经验表达了充分信任。他说：“中国的经验一定能够帮助巴基斯坦战胜疫情。”

回望并肩战疫的难忘时刻，我向巴基斯坦每一位医务工作者和巴基斯坦人民表示最崇高的敬意。两国守望相助，一定能共克时艰，取得抗疫胜利。

（作者为中国赴巴基斯坦抗疫医疗专家组成员、新疆医科大学第一附属医院护理部副主任，本报驻巴基斯坦记者丁雪真采访整理）

赴老挝专家组

协助制定一整套防控方案

黄兴黎

3月29日，我们专家组一行抵达万象瓦岱国际机场。老挝副总理宋迪向我们表示欢迎：“老挝出现新冠肺炎确诊病例仅5天后，中方专家组就抵达老挝，体现出中国对老挝人民的深厚情意。我们真诚感谢中国专家组来老驰援。”

抗击疫情需要同时间赛跑、与病魔较量。我们跑遍了老挝从南到北的重要城市，还走访了边境口岸和村寨。最终，专家组协助老方形成了从外防输入到内防扩散的一整套因地制宜的防控方案，提高了老方疫情防控工作的科学化、规范化水平。

老方高度重视与专家组的合作交流。老挝卫生部等相关机构人员与我们就每一个防控环节和决策进行讨论，并积极采纳我们的建议。

150医院是万象收治确诊病例的定点医院。我们多次前往该医院，进入病房看望、鼓励每一位新冠肺炎患者。我们对医院预检分诊、普通发热门诊、特殊发热门诊、隔离病房、重症病房等工作流程，提供了改造方案，并与老方同行充分沟通诊疗方案。“大家都知道病房传染风险大。中国专家不顾疲惫，及时支援老挝。每天在卫生部和医院进进出出，就没见到他们休息，我们看着都心疼。中国专家是真心和我们在一起！”老挝医生占达莉温暖的话语令我感动。

除了首都万象，我们还前往南部占巴色和北部琅勃拉邦，完成了对老挝18个一级行政区卫生行政、医疗和防控骨干的培训工作。我们把在国内抗疫期间的每一点心得，毫无保留地和老方分享。除了讲解，我们还进行操作演示，老方医护人员听得非常认真，并抓住细节不断提问。不少人用手机全程录像，以便回去继续练习。老挝医生占普佩说：“我们很庆幸可以面对面向中国专家学习，让我们看到战胜疫情的希望。”

我们还带来老挝急需的医疗物资，包括全自动核酸提取仪、核酸检测试剂等。看到这些宝贵的防疫物资，老挝同行特别感动，“中国捐赠的仪器设备帮助我们大大提高了样本检测效率，太感谢了！”

无论在医院、实验室调研，还是走访社区、车站，专家组所到之处，热情的老挝医护人员和普通民众都会提出关于疫情的各种问题。很多民众用刚学会的中文说：“谢谢，谢谢中国！”从他们脸上洋溢的笑容中，我们感受到老挝民众对中国专家组的欢迎和信任。

4月12日，我们在机场与老方话别时，一位老挝卫生部疫情防控官员流下了眼泪。患难见真情。在中国抗击疫情的关键时刻，老挝给予我们真诚的帮助。我们能为老挝抗击疫情、推动构建中老命运共同体尽绵薄之力，十分自豪，希望我们共同走向更加美好的未来。

（作者为中国赴老挝抗疫医疗专家组组长、云南省卫生健康委员会医政医管局局长，本报驻泰国记者孙广勇采访整理）

赴菲律宾专家组

一对一热线释疑消恐慌

翁山耕

4月16日上午，我们专家组前往菲律宾卫生部，与卫生部技术顾问小组进行视频会议。双方专家就新冠肺炎病例检测、临床诊疗、危重症管理、院感管理等问题进行了充分交流。从4月5日抵达马尼拉开始，我们两国卫生专家一直在并肩抗疫。

这些天来，我们走访了马尼拉地区多家医院、实验室、社区隔离点和准备投入使用的方舱医院等机构。每一处走访调研结束时，我们都要同医护人员进行座谈，就遇到的问题当场探讨解决。每次座谈中的问答环节，提问都应接不暇。座谈结束，专家组要离开了，菲方专家还追着我们问个不停，原定的交流时间一再延长。菲方医护人员对疫情防控工作的一丝不苟和对中国经验的真切渴求，深深打动了我们。

座谈中，我们发现菲律宾同行对实验室检测环节很感兴趣，就安排专家组微生物检测专家专门开设了关于实验室检测内容的讲座。我们把掌握的医学知识和抗疫经验，向菲方倾囊相授。

交流中，我们分享了“四早”和“四集中”的中国抗疫经验，并有针对性地向菲方提出加快检测实验室建设、尽快使用方舱医院等建议。据了解，菲律宾目前已有17家实验室可以进行新冠病毒核酸检测。菲律宾首座方舱医院——马尼拉黎刹纪念体育场已完成改建工程，开始收治新冠肺炎确诊患者。

在与菲方医疗机构和政府部门交流防控经验的同时，专家组还面向当地普通民众答疑解惑。4月12日，我们面向菲律宾全国进行了视频直播讲座，专家组3位成员在线演示强肺操和太极健肺养心功，这些防护健体方法简单易学。该直播讲座在菲律宾社交媒体平台上掀起收视高潮，累计观看超过10万人次。

4月14日开始，专家组的线上一对一咨询热线也覆盖至菲律宾各地居民。我们耐心的倾听和专业的解答，受到一致好评。许多人在连线中表示，听了中国专家的防疫讲解，“顿时觉得自己增强了信心，不再盲目恐慌和焦虑了”。

两周来的交流合作，我们看到菲方高度重视专家组建议并积极采纳，结合实际情况努力完善防控诊疗措施。中国有俗语“众人拾柴火焰高”，菲律宾也有谚语“独叶难成帚，齐心方得胜”。我们相信，通过携手努力，就一定能取得抗疫胜利。

（作者为中国赴菲律宾抗疫医疗专家组组长、福建医科大学附属第一医院副院长，本报驻泰国记者赵益普采访整理）

赴俄罗斯专家组

留下书面诊疗咨询材料

王开利

当地时间4月18日，我们赴俄罗斯抗疫医疗专家组圆满完成任务，踏上归程。回首一周紧张而务实的工作，我们对中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵有了更深入的理解，深刻体会到专家组驰援俄罗斯、开展疫情防控合作交流的重要意义。

中俄两国在抗击疫情斗争中守望相助、密切合作。在中国抗击疫情最艰难时刻，俄罗斯政府第一时间向中国派遣防疫专家代表团，并向武汉运送医疗防疫物资。4月11日，中国医疗专家组抵达莫斯科，带来了一批捐赠的防疫物资。

我们先后走访了莫斯科第40临床医院等多家新冠肺炎定点医疗机构。在实地走访中，俄罗斯同行介绍了当地医院救治情况，随后双方专家就诊疗中的具体问题，包括新冠肺炎患者收治标准、危重症患者治疗方案、标本采集方式、一线医护人员自我防护、新冠病毒发展趋势等问题深入切磋交流。我们有问必答，详细介绍了中国救治新冠肺炎患者的经验。专家组精心制作的关于疫情防控的中俄文PPT课件受到俄方专家高度评价，成为双方交流的一份珍贵礼物。莫斯科市长索比亚宁对我们表示，在这艰难时期，中国提供的援助是无价的。

为了节约时间，我们同俄方专家直接对CT片进行视频交流。一张张CT片加上不同阶段的治疗药物清单，治疗过程一目了然。配合CT片显示，我们就俄方所提药物在中方治疗过程中的效果问题进行回答。莫斯科第68临床医院院长库金科娃表示，中方专家的宝贵经验分享和讲座，对他们医护人员快速了解和规范新冠肺炎救治工作具有重要参考价值，非常感谢中方专家组的及时帮助。

短暂的一周来不及交流讨论所有问题，怎么办？返程前一天，我们收下俄罗斯同行的“重托”——一份诊疗方法咨询清单。4月17日深夜，专家组经过认真研究，对问题清单进行了详细答复，并将文字材料第一时间发给了俄方专家。“太感谢了，以后还能通过视频连线继续请教你们吗？”“没问题，随时欢迎！”听到我们肯定的答复，俄罗斯专家非常高兴。

医学无国界，医者共仁心。“能与俄方同行交流中国抗疫经验，为俄罗斯及全球抗击疫情尽一份力，让我感到使命光荣。”专家组成员赵鸣雁的体会道出了我们所有人的心声。面对这一全球挑战，中俄两国患难与共，加强国际团结协作，我们一定能携手迎来抗击疫情全面胜利！

（作者为中国赴俄罗斯抗疫医疗专家组成员、黑龙江省传染病防治院院长，本报驻俄罗斯记者张晓东采访整理）

赴委内瑞拉专家组

深入当地社区抗疫一线

陈 璐

在委内瑞拉的10多天里，我们的工作一刻不停：向委政府相关部门介绍中国抗疫举措，共同研究制定适合委方国情的抗疫指导方针；实地走访多个新冠肺炎定点医院、社区医院以及疾控、检测机构，与委方同行交流收治程序和治疗经验；深入社区一线与当地民众沟通防护实际操作，并对华侨华人普及防护知识。

在双方深入交流中，委方同行对我们非常信任，我们也毫无保留地提出指导建议。专家组组长黄茂提出，确诊病人应统一住院收治，进行隔离治疗，防止家庭和社区传染。委方高度重视这一建议，马杜罗总统很快宣布收治所有确诊病人，切断传染链。

多伊山谷社区是首都加拉加斯近郊的一个贫困社区，人口密集，是疫情防控重点区域。在当地专家陪同下，我们到该社区挨家挨户进行防疫调查。走访中，我们发现不少已经排除感染可能的居民，对他们进行回访是为了降低漏查的风险。在一位居民的住房外，我们隔着窗户与其交流。该居民称，他曾前往社区医院进行问诊，被医生判断无新冠病毒感染症状后居家隔离，目前状态良好。我们深入社区抗疫一线的行动，受到当地民众的称赞。

我们还到多伊山谷社区的公立社区医院了解防止院感措施情况。中国专家组建议，专门收治新冠肺炎患者医院病区应严格执行“三区两道”制度，即隔离应分三区（污染区、清洁区和中间缓冲区）和两通道（医护人员通道和患者通道）制度，并严格执行。委方表示将按照中国专家的建议，对现有设施进行必要改建。

4月7日，我们前往一家收治新冠肺炎危重症病人的定点医院“查房”。在重症监护室，我们就何时启用呼吸机、镇痛镇静药物用量、侧卧位保持患者通气等多个环节与院方进行充分交流。委卫生部长阿尔瓦拉多在向马杜罗总统汇报时表示，根据中方专家建议，委医疗机构对新冠肺炎患者收治制定了全新方案，将有助于提高治愈效率。

4月8日，马杜罗在总统府召开疫情防控领导委员会会议，并接见了专家组一行。马杜罗向专家组成员抱拳致意，真诚感谢中方不远万里为委抗击疫情提供支持。他强调说：“中国与委内瑞拉人民的友谊是一种具有人文关怀、无比深厚的情谊。”这些令人动容的画面，深深地印在我脑海里。

疫情无情人有情。中国和委内瑞拉远隔重洋，两国人民的深情厚谊让我们携手抗击疫情，以实际行动向世界展示了团结抗疫的力量。我们专家组还将与委方保持联络。委内瑞拉，加油！

（作者为中国赴委内瑞拉抗疫医疗专家组成员、江苏省南京鼓楼医院护理学博士，本报驻委内瑞拉记者张卫中采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 17 版）