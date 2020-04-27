世界知识产权组织呼吁以绿色创新应对气候变化

据新华社日内瓦4月25日电 （记者刘曲）在4月26日世界知识产权日到来之际，世界知识产权组织呼吁，以绿色创新应对气候变化。气候变化对所有人都有深远影响，绿色技术领域创新将是成功应对这一全球挑战的关键。

世界知识产权组织分析了通过该组织《专利合作条约》（PCT）在替代能源生产、节能技术、绿色交通运输、核能发电这四类绿色能源技术领域提交的国际专利申请情况。

分析指出，自2013年以来，PCT绿色专利申请数量总体有所下降。按国际专利申请数量衡量，环保技术创新在2019年增长甚微，整体绿色创新增长自2013年以来下降了18%。

2019年，PCT绿色申请总量的76%以上来自排名前五的日本、中国、美国、德国和韩国。其中，中国PCT申请在多数绿色能源技术方面的增长非同寻常，近年来绿色交通运输技术专利申请量位于世界前列。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，全球政策制定者、企业、学术机构和发明人应共同努力，创造符合时代要求的绿色技术创新浪潮。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 16 版）