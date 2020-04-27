小木耳、大产业。4月20日，在陕西考察的习近平总书记来到柞水县小岭镇金米村的直播平台前，点赞当地特产柞水木耳，成了“最强带货员”。他强调，电商不仅可以帮助群众脱贫，而且还能助推乡村振兴，大有可为。

8万多包、12.2吨柞水木耳，瞬间售罄

连日来，柞水木耳成为新晋网红。4月21日，人民日报直播间上线8万多包、12.2吨柞水木耳，瞬间售罄。柞水木耳也成为淘宝等电商平台最热销的商品。

不少网友称：“抢得刺激，买得上头，收得开心”“电商+农副产品+扶贫攻坚，必须支持”。总书记点赞柞水木耳，更被称为“史上最强带货”，成为各大网络平台的热搜话题，红遍全网。网友“胶莱人”说，相信电商扶贫将按下快进键，为乡村振兴注入新动力。

4月23日晚，最大规模的陕西农产品公益直播举行。柞水木耳10秒光、陕西擀面皮8秒光、肉夹馍16秒光……一晚上3800多家陕西商家农户带着5万多款农产品集体开播，“史上最强带货”带来的引领效应持续扩大。网友“梁先生”说，相信各地还会涌现一批“网红”市长县长，在各大电商平台直播推销本地土特产。

直播带货提供发展新思路

柞水木耳也是人民网综合性消费服务平台“人民优选”上的扶贫产品之一。乘着“史上最强带货”的东风，“人民优选”其他扶贫地区的木耳产品销量也有明显提升。新冠肺炎疫情对经济社会冲击不小，但也催生出不少新业态，“数字成为新农资，手机成为新农具，直播成为新农活”就是其中之一。

网友“闻所未文”说，总书记点赞农村电商，令人鼓舞。农业农村工作，说一千道一万，增加农民收入是关键。贯彻以人民为中心的发展思想，让“三农”借助互联网的东风，让广大农民尽快富裕起来，一直是总书记关心的事情。

央视主播李梓萌认为，总书记不仅仅是带货，更带出一种思路：新业态，要结合实际用起来！只要思维活起来，对新业态、新操作因地制宜用起来，一定能找到新的增长点。

农村网络零售增速不断加快

数字经济持续快速发展并产生巨大活力，正在成长为农村经济增长的新动能。人民网新电商研究院4月24日发布《中国农村电商物流发展报告》指出，随着数字乡村建设、电子商务进农村综合示范和电商扶贫等工作深入推进，我国农村电商正保持迅猛发展劲头，农村网络零售增速不断加快，农村电商的发展有效激发了农村电商物流需求。电商平台正在成为农货上行体系中智能化、系统化、规模化的物流“新基建”代表。

证券时报刊评称，发挥电商等新业态的效用，一方面要善用新业态，带货只是电商等新业态的一大功效，电商平台有太多可供挖掘的潜力；另一方面要善待新业态，通过更有力的制度安排推动电商平台再上新台阶，电商平台将发挥更大作用。必须用好新业态，主动作为，让田野更有希望，让乡亲更有盼头。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 02 版）