农业农村部：东北地区要抓紧抓实当前春耕生产 全力以赴夺取粮食和农业丰收

人民网北京4月26日电（记者 孟哲）今天，农业农村部召开东北地区春耕生产视频调度会，分析近期降温降水影响，调度东北春播进展情况，进一步部署安排春耕生产各项工作。会议强调，东北四省区农业农村部门要坚决贯彻习近平总书记指示批示精神和中央“六保”要求，发挥东北地区“大粮仓”作用，主动担当，勇挑重担，不失时机抓好春耕春播，全力以赴夺取粮食和农业丰收。

会议指出，东北地区春播粮食面积占全国一半，具有举足轻重的地位，抓好东北地区春耕生产，就掌握了全国春播工作的主动权。目前，东北春耕春播全面展开，四省区对今年粮食生产高度重视，党委政府负责同志高位推动，出台支持政策，强化工作指导，备耕工作扎实有效，春耕春播总体顺利。近期降温降水短期影响春播进度，但有效补充土壤墒情，利于不误农时适墒播种。

会议强调，东北是一季作物区，春播即将大面积进入高峰，农时紧迫，各地要切实增强责任感和紧迫感，立足抗灾夺丰收，抢抓农时，强化措施，扎实推进春耕生产。要压紧压实责任，落实扶持政策，合理安排种植结构，确保面积稳定。要推进科学抗灾，加强分类指导，确保适期播种。要加强指导服务，加强机具调度，组织好跨区作业，加快播种进度，确保高标准高质量完成春播任务，为全年粮食生产打好丰收基础。