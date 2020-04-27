提振消费动能需要耐心“缓加油”

国家统计局日前公布的数据显示，31省份一季度社会消费品零售总额累计同比录得负增长，14地降幅超20%，而湖南、安徽、江西等15省份增速“跑赢”全国。

一季度消费数据“不好看”并不令人讶异。疫情拖累最大的就是消费——尤其餐饮、购物，社交隔离让人宅在家，街上线下店铺关门，消费动能几乎处于“停火”状态，社会消费品零售总额不降才不正常。

看中国一季度社会消费品零售总额负增长，要有辩证思维。中国2月份开始有序复工复产，3月份复工复产加速，生产和消费动能都在缓慢加力。因此，市场活力和消费动能攀升仍需耐心“缓加油”。

国内市场逐渐恢复正常，还要外防输入内防反弹，疫情风险仍然存在，与给提振消费动能亟须的“人气”形成矛盾。扎堆是线下购物火热的象征，聚集是餐饮旺铺的特点。虽然疫情形势好转，但也不得扎堆和聚集，以免引起新的疫情风险。所以，未来一段时间，中国消费动能都是处于“缓加油”的阶段，这一过程急躁不得。一般认为，二季度消费动能要强于一季度，下半年会好于上半年。

即将迎来5天“五一”小长假，或会带来一波全国性的消费小高潮。线下零售、餐饮、文化娱乐、旅游、交通运输、家政服务等都会呈现向好量增。“五一”出游热并不令人惊奇。毕竟，消费动能衰减，并非出自经济层面，而是疫情导致的社交隔离。简言之，人们的消费热情被遏制了，难得劳动节5天长假，出现一波热情符合市场逻辑和消费常识。尽管如此，“五一”消费也不可能是大爆发，而是有所节制的消费动能提升。因为疫情防控不能放松，消费者在消费需求和疫情防治方面，也会作出理性选择。

复工复产复商复市，带来的经济动能全面复苏还有待时日。因此，中国消费动能虽然暂时不能全面恢复，但是“缓加油”的效果可期。

首先，一季度消费动能停滞导致社消总额全面缓坡，但线下实体消费虽面临无人光顾困境，但依然勉为支撑和艰难生存。支撑实体消费的载体仍在，因此提振消费动力的依托尚存。疫情虽致各种实体店生存艰难，但“留得青山在”，为后疫情或疫后消费增长提供了条件。

其次，随着复工复产和复商复市形势的好转，虽然消费人气依然不足，消费能力有所节制，但足以给消费市场带来活力，避免了线下中小微实体店资金链和供应链的完全中断，实现从消费者“输血”到自我“造血”再到“满血”复活的过程。中国消费市场的愿景在于，不是消费者没有消费能力，而是消费能力被疫情抑制，消费市场蕴藉的动能总会喷薄而出。

其三，中国消费动能在疫情阻滞下实现了消费升级。一季度的消费数据显示，实物商品网上零售额逆势同比增长5.9%，对消费的促进作用进一步提升。此外，实物商品网上零售额在社会消费品零售总额中的比重达23.6%，较上年同期提升5.4个百分点。伴随着线下消费被疫情阻隔，线上新消费开始实现消费升级——不仅是消费量级的提升，而且是消费范围的拓展，更是消费层次的提升。这种线上新消费模式也加速了5G新技术的推广运用，从而对消费动能增压增效。

一季度消费动能衰减，二季度和上半年消费动力会渐趋加速。抗击疫情不能放松，因为全球疫情尚未到拐点。因此，提振消费动能还是要有耐心“缓加油”。