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有多少人生经得起“错换”

徐建辉

2020年04月27日08:16 来源：北京青年报

4月25日，针对“错换人生28年”一事，河南大学淮河医院院长张祎捷称，该院正在自查，试图厘清当年这一错误是如何犯的。为保证调查结果客观公正，该院也会配合第三方的调查。

据报道，“错换人生28年”指的是两个家庭在同一个医院同时产子，然后阴差阳错互相抱错对方孩子，并在各自养育对方孩子28年以后才无意中发现了这一问题，因此被称为“错换人生28年”。

发生这样的事谁都没有想到。它犹如一颗重磅炸弹打破了两个家庭的平静。正如一方母亲许女士所感，“没想到电视上才有的事情发生在我身上。”更令人揪心的是，被“错换”的一方，目前不幸罹患肝癌，命悬一线，而他的养母本来正准备割肝救子，那么现在该怎么办？这一“变数”无疑让这场突如其来的“错换事件”更加复杂和棘手。

面对当前这一迫在眉睫的生死问题，以及涉及情感、人性和现实的多重考验，相信此时无论两家人做出什么样的选择和决定，都是非常艰难和痛苦的。那么，是谁造成了眼前这一切？这起事件的源起不是天灾，不是意外，有可能就是彻头彻尾的“人祸”。

首先，这两家人其实是无辜的。从目前已知的情况来看，他们对当年发生的一切都毫不知情，也非有意为之。由于这件事是当年两家在同一医院产子时发生的，人们很容易推断，如果不是这两家人自己不小心“抱错了”，那极有可能就是医院“搞错了”。如果真是医院的责任，那这种错误根本就不应当发生，这不是“人祸”又是什么？

其次，医院同一时段集体产子常有，而抱错孩子之事却并不多见。无论如何，这起事件必须一查到底，这不仅是给被“错换人生”的当事人及其家庭一个交待，更是对人们“生育安全信心”的维护。

尽管这种事情只是偶发个例，但目前最重要的还是要查明原因，找到出错环节和追责，在严肃追责的同时，举一反三修正程序、修补漏洞，做到永绝后患才行。

(责编：李轶群、许晓华)


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