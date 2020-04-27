飞絮藏新冠病毒、吃香椿致癌…… 4月又有新谣言上榜

4月，天气转暖，万物生长，一些传言也正悄悄发芽。

最近，柳絮像雪花一般飞扬，这给部分过敏的小伙伴，造成了一定的不适症状，更有一部分人担心，杨柳絮中会不会存在新冠病毒？鸡蛋炒香椿是人们餐桌上一道家常美食，现在正是吃香椿的时节，但近期有传言称吃香椿致癌，果真如此吗？联合国粮农组织最近发出警告，如不尽快采取措施维持全球食品供应链，那么4月至5月份，将会出现粮食供应危机，似乎在一夜之间，全球的粮食供应就紧张起来了，于是许多人就准备囤粮了，有这个必要么……

4月，让我们看看有哪些传言正在刷屏朋友圈。

杨柳飞絮中存在新冠病毒

吹面不寒杨柳风。4月到5月，又到了杨柳飞絮飘扬的季节，每逢此时，就少不了关于杨柳飞絮的各种传言，今年在新冠病毒的“加持”下，这些传言又有“变种”。近日有一则传言引发不少关注，称杨柳飞絮中存在新冠病毒，这是真的吗？

日前，在北京市人民政府新闻办公室召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京同仁医院鼻科副主任王成硕指出，根据现有研究，没有证据证明杨柳絮中存在新冠病毒。陆军军医大学新桥医院呼吸与危重症中心主任李琦教授表示，病毒离开了特定的温度、湿度等条件后难以存活，不会在空中停留过长时间。即便是病毒停留在柳絮上，也不足以达到构成感染的浓度。

市民所看到的飞絮其实是杨柳雌树的种子和衍生物，它们为了传播繁衍下一代，每逢春天，就“派出”这些白色絮状的绒毛，携带着种子，以风为媒，漫天飞散。北京市园林绿化局也提示，面对春季的飘絮期，市民朋友也不用紧张，根据现有的研究，没有证据表明杨柳絮中存在新冠病毒。大家在上班途中或室外活动时，可根据自身需求，佩戴口罩、护目镜、纱巾等防护措施。爱运动的朋友，可以把活动时间尽量选择在早晨、傍晚或雨后等飞絮较轻的时段。如飘絮不慎入眼，请立即用清水冲洗。同时，还请市民朋友注意消防安全，不要乱扔烟头，谨防引燃飞絮引发火灾等事故。

国内粮食紧缺需尽早囤粮

随着新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，一些国家开始限制或者禁止粮食出口，造成国际粮价上涨。在全球粮食形势紧张的情况下，一则“中国粮食供应面临危机”的消息在网上流传开来，很多人都开始疯狂囤粮。那么中国粮食供应真的出现危机了吗？

对此，农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，我国粮食产量丰、库存足，即使在前一阶段国内疫情比较严重的时候，市场上的粮食以及各类副食品都是货足价稳，老百姓家里都是米面无忧，现在更没有必要去抢购囤积，粮食还是要吃新的好。

魏百刚分享了4组数据，以此来消除人们对这个问题的顾虑。

“第一组数据是粮食产量。这些年我们国家粮食连年丰收，已连续5年稳定在1.3万亿斤以上，去年粮食产量是13277亿斤，创历史新高。第二组数据是人均粮食占有量。2010年以来，我们国家人均粮食占有量持续高于世界平均水平，2019年超过470公斤，远远高于人均400公斤的国际粮食安全的标准线。”魏百刚介绍，第三组数据是粮食库存量。目前我们国家粮食库存是充足的，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%—18%的安全水平，特别是两大口粮，小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量。第四组数据是我国谷物进口量。我们国家谷物年度进口数量不大，去年净进口1468万吨，相当于不到300亿斤，仅占我国谷物消费量的2%左右，我们进口的主要是强筋弱筋小麦、泰国大米等，主要目的是为了调剂需求结构，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。

吃香椿会中毒、致癌

阳春4月，正是一年中的大好时光。在这个季节，有一种吃货们期盼已久的食材终于成熟了，它就是香椿。

“香椿中含有较多的硝酸盐和亚硝酸盐，食用不当可引起中毒，严重的会增加患癌症的风险。”每年一到吃香椿的季节，一些传言就流传开来，尤其是在家庭群里“占有一席之地”，引发不少爱香椿人士的担忧。

吃香椿会中毒、致癌？对此，中国农业科学院深圳农业基因组研究所科研人员何宇涵表示，香椿确实含有一定量的亚硝酸盐，但不等于会致癌，亚硝酸盐广泛存在于自然界，很多植物在生长过程中通过吸收土壤中的氮元素转化为硝酸盐和亚硝酸盐，所以，很多蔬菜中都会存在一定量的亚硝酸盐。

“日常生活中我们食用的是‘香椿芽’，随着香椿的生长，亚硝酸盐含量也会逐渐增加，而我们所吃的‘香椿芽’是亚硝酸盐含量最低的时期，同时亚硝酸盐在体内的代谢比较快，只要摄入量不超过国际标准每日允许摄入的含量，对于身体的影响并无太大影响。”何宇涵说。

世界卫生组织和联合国粮农组织制定的亚硝酸盐每日允许摄入量是0.13毫克/每千克体重。一个体重为60千克的成年人，如果想吃香椿吃到亚硝酸盐中毒，至少需要吃1.6千克左右的香椿。

何宇涵介绍了香椿的安全吃法：“首先选择幼嫩的‘香椿芽’，其次要焯水后再食用，如量比较多可以焯水后分装冷冻，尽量半个月内食用完。对于喜欢吃腌香椿的朋友，建议腌制20天后再食用，可降低亚硝酸盐的含量。”

新鲜香椿芽还是可以放心吃的，但需要提醒的是，部分人群可能本身就对香椿过敏，过敏的严重程度是受自身对香椿敏感程度而确定的，有些人群食用香椿过敏后还会出现呼吸道水肿，常有呼吸困难、头晕眼花等情况出现，严重的甚至会出现窒息的情况，因此严重过敏者需要及时就医。所以，建议过敏体质者或者健康人群在身体抵抗力差、身体不适的时候，应少吃或不吃香椿，避免引起过敏症状。

常用含硅油洗发水导致脱发

脱发一直是不少人心中的痛，洗发水选择成为脱发人士慎之又慎的问题，而到了春天，像《还在为春天踏青而烦恼吗？无硅油洗发水带你摆脱“谢顶之忧”》这类文章也开始在朋友圈广泛传播，不免让脱发人士心动，那么无硅油洗发水真的能帮你摆脱脱发的烦恼吗？

“硅油在化妆品或护肤品中应用相当广泛，且已获监管部门批准，可以在化妆品中使用，有柔润的作用。”中山大学附属第三医院皮肤科副教授郑跃指出，硅油本身无毒、无味，不会引起皮肤刺激和过敏。

洗发水中的硅油，有一小部分沉积到头发上，起着柔顺、滋润发质的作用。由于它属于大分子物质，不会被头皮毛囊吸收。郑跃强调，添加硅油的洗发水所含的硅油并不多，冲洗过后，基本不会残留在头皮上，因此没必要“望硅油而色变”。

“干性头皮油脂分泌少，发质毛躁或者长期烫染导致发质受损的人，可以使用含硅油洗发水，可以让头发顺滑，易于打理。”郑跃表示，如果是出油多的头皮、油性发质，建议使用清洁力强和控油的无硅油洗发水，用无硅油的洗发水洗完发质会更蓬松。

“不管是含硅油洗发水还是无硅油洗发水都有各自的优点，适合自己发质的才是最好的。”郑跃说。

郑跃指出，引起脱发的原因有很多，如精神压力、营养、药物、内分泌改变、产后脱发等，还有遗传相关的雄激素源性脱发。每根头发也有自己的生长周期，在休止期会出现暂时性的脱发。

“虽然脱发有遗传因素的影响，但大家也不用太焦虑，后天可以通过合理休息、健康饮食等方法来减少脱发。其实正常人每天都会脱发，休止期的脱发，过后可以重新生长。每日脱发量在100根以下，都是正常的，不用过度担心。”郑跃建议，预防脱发一定要减少熬夜，充分休息，少吃油腻煎炸辛辣食物，更要保持愉快平静的心情。（本报记者 马爱平）