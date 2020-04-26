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内蒙古春播进度正常 已播种农作物近400万亩

2020年04月26日09:02 来源：新华网

　　新华社呼和浩特4月25日电（记者李云平）记者从内蒙古自治区农牧厅获悉，内蒙古统筹抓好新冠肺炎疫情防控和春耕生产工作，现已完成农作物播种面积近400万亩，春播进度正常。

　　据介绍，今年内蒙古把做好春耕生产工作列入粮食安全责任制考核的重要内容，重点抓好农作物播种工作。目前，全区小麦、玉米播种面积分别达280万亩、36万亩，其他农作物的春播工作也在稳步推进。

　　内蒙古各地农技人员密切关注天气和墒情变化情况，指导农民充分利用抗旱、保墒、提温技术抢墒播种，采取耙耱等有效措施减少土壤水分蒸发，应用浅埋滴灌、膜下滴灌等技术抗旱节水，确保顺利播种。

　　内蒙古各地农牧部门在做好疫情防控的同时，开展土肥水标准化种植技术宣传和培训工作，深入田间地头指导农民应用新技术、新品种、新装备，确保春播工作顺利开展。

　　目前，内蒙古农牧部门开设抗疫情保春播种植业技术在线讲堂，组织专家录制玉米、小麦、大豆、马铃薯等主要作物生产关键技术指导视频，利用网站、微信等方式对农民开展线上培训。

　　内蒙古自治区是全国13个粮食主产省区之一和6个粮食净调出省区之一，主要种植小麦、水稻、玉米、马铃薯等粮食作物，预计今年全区农作物总播和粮播面积可达到1.3亿亩和1亿亩以上。

(责编：许晓华、李轶群)


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