“直联”蔬菜基地 社区再添流动菜市场

区内又一社区有了“流动菜市场”。4月21日，随着满载一车新鲜蔬果的菜车开进荣华街道卡尔百丽社区，该社区居民也享受到不出社区就可以购买蔬果的便利服务，这是该社区居委会在疫情期间面向居民推出的新举措。

卡尔百丽社区包含卡尔生活馆和浉城百丽两个自然小区，社区老年人、小孩多。疫情期间，小区里的便利店和门口的菜店、小超市为保障大家日常生活需求提供了重要帮助。但由于北京当前的疫情防控仍处于重要阶段，各项防控措施不可放松，这让很多居民想外出到稍远地方购买特色食品的愿望落空。了解情况后，社区党支部联合卡尔生活馆物业对接“礼贤益农蔬菜生产基地”，将基地自产蔬菜以流动菜市场的形式引入社区。为确保安全，社区工作者对菜农健康码及14天行动轨迹进行查询，确保安全后为菜农办理了出入证，然后在卡尔生活馆小区开启先行先试。

“流动菜市场”地点选址卡尔生活馆小区室外空气流通顺畅的党建长廊，菜农将各类蔬果、特色产品在长廊座椅上依次排开，并对进入购菜区域的居民进行限流，从而避免出现人员聚集。现场共为居民们贮备了西葫芦、韭菜、黄金瓜、香蕉、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋、红薯粉、现磨麻酱、香油等50多种蔬果及特色农副产品，得到居民们的点赞欢迎。据介绍，疫情期间，该社区“流动菜市场”目前已确定于每周二、周六到卡尔生活馆小区为居民提供购买便利。下一步，经过现场选址后，社区还将把“流动菜市场”引入浉城百丽小区，并做好价格、质量、服务监督，确保便民服务切实惠民。菜农则结合居民需求及时补充、调整菜品，满足社区居民的不同需求。

特殊时期，“流动菜市场”的出现不仅便利了居民的生活，更温暖了大家的心，对和谐社区建设起到积极作用。（融媒体中心记者 于晓玲）