国家卫健委：小学生每天线上学习应不超2.5小时

疫情期间，儿童青少年电子产品使用增多、户外活动减少，增加近视发生和进展的风险。为指导疫情期间儿童青少年近视预防，国家卫健委发布《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引（更新版）》，对线上学习时间做出明确限制，小学生每天不超过2.5小时，每次不超过20分钟；中学生每天不超过4小时，每次不超过30分钟。

指引明确，减少线上学习外的视屏时间，除教育部门安排的线上教育时间外，其他用途的视屏时间每天累计不超过1小时。

指引建议，要尽可能选择大屏幕电子产品，优先次序为投影仪、电视、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机；应选择屏幕分辨率高、清晰度适合的电子产品；使用电子产品时，调节亮度至眼睛感觉舒适，不要过亮或过暗。同时，电子产品摆放位置应避开窗户和灯光的直射，屏幕侧对窗户，防止屏幕反光刺激眼睛；使用投影仪时，观看距离应在3米以上；使用电视时，观看距离应在屏幕对角线距离的4倍以上；使用电脑时，观看距离应在50厘米（约一臂长）以上；电子产品（如电脑）摆放时，应保证其屏幕上端与眼水平视线平齐。

线上学习期间，增加活动性休息时间不仅可以放松睫状肌、减缓眼疲劳，还可以减缓大脑的疲劳、提高学习效率、缓解紧张情绪。例如，连续视屏学习时间20至30分钟，至少活动性休息10分钟；视屏学习过程中，有意识地稍用力闭眼、睁眼，上下左右转动眼球，放松眼睛；线上学习之余伸展腰臂，可在室内走动、做体操、下蹲运动、仰卧起坐等；清洁双手后做眼保健操；立于窗前、阳台或门前，向远处（6米以上）眺望；居家隔离期间可通过阳台、窗边或自家庭院“目”浴阳光，接触自然光线。

指引还对读写姿势、采光与照明要求、家庭书桌椅调整等做出明确要求。提醒家长，疫情期间家庭应营造良好的氛围，帮助孩子保持学习规律和生活节律，保证孩子作息规律、睡眠充足、体力活动适量。例如，每天保证充足的睡眠时间，小学生应达到10小时，初中生9小时，高中生8小时；居家学习时，应避免形成晚睡晚起等不良习惯，以减少对生物钟的干扰。

疫情期间，儿童青少年的常规视力复查、验光配镜等，建议暂缓就诊。如因视力下降影响学习确需验光配镜，应到专业的医院眼科或眼视光中心就诊。

（记者 刘欢）