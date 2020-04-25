北京对八类人员实施核酸检测

为进一步落实“外防输入、内防反弹”的总要求，同时做好复工复产疫情防控常态化工作，北京市近日发布疫情防控新规定。

在4月19日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，北京市明确对八类人员实施核酸检测。

第一类人员是新冠肺炎病例和密切接触者。对北京市新冠肺炎确诊病例、疑似病例、出院第2周和第4周的复诊及随访患者、病例的密切接触者进行核酸检测。

第二类是发热门诊就诊人员。

第三类是急需住院治疗的患者。

“第四类是经北京口岸入境人员。”高小俊说，经北京口岸入境人员需全部进行核酸检测，对在京外第一入境点隔离观察未满14天解除隔离观察到京人员进行核酸检测。

第五类是武汉返京即将解除隔离观察人员。

第六类是中央和国家机关出差返京人员。在京中央和国家机关工作人员公务出差至国内低风险地区返京后，需要进行隔离观察并进行核酸检测。

“第七类是外地来京入住酒店宾馆人员。”高小俊说，外地来京人员须持当地7天内核酸检测阴性证明。对复工复产中来京从事商务活动而当地又无法进行检测的人员，可入住各区指定的酒店宾馆并进行核酸检测。

第八类是高三、初三外地返京和入境进京师生员工。“高三、初三年级外地返京和入境进京师生员工须全部隔离观察14天，并进行核酸检测。”高小俊说。

目前北京市核酸检测机构已由2月初的17所增至50所，可适应当前检测需求。

北京市日前发布的《关于做好复工复产疫情防控常态化工作的通告》要求，“突出精准防控，推进‘北京健康宝’一码通行”。随着京津冀一体化发展，区域产业和人员联系紧密，且津冀地区已连续多日无本地病例，《通告》提出，“津冀地区来京人员、本市往返津冀地区的人员，来京（返京）后可以通过‘北京健康宝’进行京津冀行程记录验证，申请‘未见异常’健康状态”。

“北京健康宝”已经实现与国家政务服务平台的功能对接，京津冀进出京人员通过在“北京健康宝”上提供行程记录，经国家平台验证无误并符合北京市防疫政策规定后，可获得“未见异常”状态。

据介绍，根据4月18日政策调整，在津冀地区连续驻留满14天的来京人员、北京市往返津冀地区的人员，不再实行14天居家观察。

（综合人民日报、新华社报道）