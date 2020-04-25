陆路口岸如何严控境外疫情

目前，中国陆路口岸境外疫情输入的压力还在增大，已有入境城市出现本土关联病例。为加强边境口岸地区的疫情防控能力，切实发挥好第一道防线作用，相关部门出台了一系列防控措施。

严守境外疫情输入关口

在4月20日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，为应对陆路疫情输入风险，国家移民管理局指导各地依托党政军警民“五位一体”联防联控机制，从五个方面加强防控力度。

一是相关部门密切跟踪毗邻国家疫情形势发展，与毗邻国家移民管理部门执法合作；

二是严格口岸入境人员管理，最大限度减少跨境人员流动；

三是加强警力布局，对便道、山口、渡口巡逻管控，严厉打击非法出入境等行为；

四是加强边境地区实有人口管理，做到境外返回的人员必见面、辖区居留的境外人员必见面；

五是严格边境地区进入内地交通要道的管控，加大流动查缉，堵住要道两侧小的便道，防止绕关避卡。

边境口岸的县级医疗卫生机构是防控境外疫情输入的第一道防线。国家卫健委疾控局副局长周宇辉认为，包括中缅、中越边境在内的陆路边境地区，防控能力还存在不足。当务之急是根据边境口岸地区的实际情况，制定、完善有针对性的防控方案，真正做到“一市一策”。当地先要做好省内联防联控，统筹调配医疗卫生资源，加强口岸疫情防控人员和防疫物资的保障力度；针对边境入境人员较多的地区以及防控基础薄弱地区，国家会选派疾控专家和医疗团队来帮助提高诊断和治疗能力；国家还会根据地方需求，加大检测试剂、医疗设备以及防护物资等的支持力度，做好应急准备，坚决做到疫情发现一起，扑灭一起。

口岸检疫检测能力是有效防控疫情输入的重要保障。4月1日以来，海关部门对所有境外入境旅客实施100%核酸检测。海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，海关总署正在努力提升重点口岸的公共卫生核心能力，为重点口岸调配关键检测设备和防护物资，包括核酸提取仪、荧光定量PCR检测仪、血常规检测分析仪、负压隔离单元等，新增生物安全二级实验室9个，检测技术人员也相应增加，疫情防控的软硬件条件得到进一步改善，核酸检测能力基本满足现有入境人员的检测需求。海关总署还从全国抽调技术专家组成12个指导组，赴重点口岸指导流行病学调查、样本采集和检测等，抽调200名技术骨干支援重点口岸，充实一线检疫力量。各级地方政府和海关密切合作，派出800多名专业技术人员，支援21个直属海关的防控工作，提升重点口岸卫生检疫能力。

绥芬河口岸实行“6个100%”闭环管控措施

3月底以来，随着俄罗斯飞往中国的航班大幅减少，不少人选择经绥芬河、满洲里口岸回国。3月26日，绥芬河市出现了第一例核酸检测阳性病例。黑龙江省委赴绥芬河市疫情防控工作组医疗救治组组长于凯江表示，入境人员在长途旅行中，长时间共处一个封闭环境，又经过几次乘车、倒车，这期间需要进食、饮水，人员之间密切接触，增加了感染机会。

面对境外输入疫情，黑龙江省对所有入境人员实行闭环管理、分层救治，举全省之力打响“外防输入、内防扩散”的阻击战。根据最新政策，黑龙江对由省内口岸入境人员实行第一入境地即是隔离地的措施，并严格实行“6个100%”闭环管控措施，即对入境交通工具100%登临检疫、对入境人员100%实施体温监测、100%验核健康申明卡、100%实施核酸采样检测、100%开展流行病学调查、100%实施集中隔离。

目前，绥芬河口岸旅检通道已关闭，货检正常。俄罗斯远东蔬菜供应依赖绥芬河，蔬菜出口运输由俄罗斯运输公司来完成，使得一些俄罗斯货车司机进入绥芬河市短暂停留，有的甚至要过夜。入境的外籍驾驶员也成为管控的重点对象。

经绥芬河口岸入境者须测量体温、填写健康申明卡、进行核酸检测。检测结果为阳性的，通过负压转运车转运至定点医院；检测结果为阴性的，送到集中隔离点，全程不与外界接触。绥芬河市人民医院经过紧急改造，具备了300张床位收治能力，主要收治境外输入无症状感染者。确诊病例由牡丹江市康安医院和牡丹江市红旗医院收治。

4月5日晚，由34名医务人员组成的牡丹江红旗医院第一批支援队抵达绥芬河。4月12日，中国疾控中心专家组15人赶赴绥芬河市。专家组在短时间内搭建起一个具备日检测标本1000份以上的负压帐篷式移动实验室，达到生物安全防护三级要求，简称“P3实验室”，大幅提升了当地核酸检测能力。

满洲里口岸“输货不输疫”

塞外边城满洲里，是欧亚陆路大通道上的重要枢纽和中蒙俄经济走廊重要支点。4月初，输入疫情发生后，内蒙古自治区和呼伦贝尔市指导组赶赴满洲里，要求构建“从国门到家门”的多层次、全方位的防控链条。4月17日，国家卫健委从武汉华中科技大学同济医学院附属协和医院、附属同济医院调配的医疗物资，由专机运抵满洲里西郊机场，这批物资包括体外肺膜氧合机（ECMO）、呼吸机等十几种救治设备。多支驰援的医疗队也已到位。满洲里市委、市政府负责人表示，严格实行闭环管理，做到入境人员和当地老百姓之间无接触，确保输入病例不影响居民正常生活。

作为中国最大陆路口岸，满洲里口岸往来的大型货车川流不息。繁忙的贸易往来，如何保证“输货不输疫”？满洲里市政府负责人表示，满洲里在专家指导下再造入境货运司机防控流程。所有入境人员将在海关接受核酸检测，有症状人员由专门医用车辆接送至定点医院，需要留观的收治入院，不需要留观的送集中隔离场所。核酸检测结果出来后，疑似人员也一律收治入院，进行全面检查。

此外，黑龙江省还对所有与入境人员有接触的一线工作人员实行闭环管控，上下班由专业车辆接送，下班后住在定点宾馆，确保工作、生活整个流程不与外界接触。

（综合人民日报、新华社报道）