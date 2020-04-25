抓好垃圾分类、物业管理两个关键小事

昨天上午，本市召开生活垃圾分类和物业管理推进大会。市委书记蔡奇强调，要深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，以实施两个条例为契机，动员全市各方面力量，齐心协力抓好垃圾分类和物业管理这两个“关键小事”，提高城市精细化管理水平，营造健康整洁生活环境，助力打赢疫情防控阻击战，努力建设和谐宜居的美丽家园。市委副书记、市长陈吉宁主持，市人大常委会主任李伟、市政协主席吉林出席。

蔡奇回顾了北京市多年来在垃圾分类和物业管理方面所作的积极有益探索，向长期奋战在首都城市建设管理一线的同志们表示感谢。他指出，党中央高度重视垃圾分类和物业管理工作。习近平总书记多次作出重要指示，提出明确要求。垃圾分类和物业管理工作，是加强城市精细化管理的重要抓手，关系人民群众的生活环境和生命健康，关系首都城市的有序运行和可持续发展。在这场抗疫斗争中，垃圾分类和物业管理工作经受住了考验，广大社区工作者、环卫工人日夜坚守，一大批物业企业勇于担当，都作出了突出贡献，也为实施两个条例奠定了良好基础。要提高政治站位，增强责任感使命感紧迫感，顺势而为、乘势而上，与疫情常态化防控工作有机结合，坚持寓管理于服务，充分依靠群众、发动群众，把垃圾分类和物业管理工作推向新阶段。

蔡奇强调，要以首善标准推进垃圾分类。深入推动文明习惯养成。结合《北京市文明行为促进条例》制定出台，将垃圾分类要求纳入市民文明公约。坚持从娃娃抓起，小手拉大手，调动居民参与垃圾分类的积极性、主动性。物业企业要担起责任，将垃圾分类纳入日常管理。党政机关和社会单位要带头做好强制分类，推动强制分类向事业单位及经营性场所延伸。扩大示范片区覆盖面。切实促进垃圾减量。倡导绿色环保生活方式，实施“光盘行动”，提高家庭厨余垃圾分类质量。发挥北京科技创新优势，推进垃圾分类和再生资源回收“两网融合”，提高资源化利用水平。落实生产者责任延伸制度。加强设施规划建设管理。编制好垃圾处理“十四五”规划。收运设施规划选址要与各区分区规划衔接，用好疏整促腾退空间和零散地块，优化设施布局。加快处理设施建设，确保一批新建项目按期投运形成产能。落实社会监督员制度，开放公共服务设施，有效化解“邻避效应”。疫情防控期间要做好一线环卫工人的安全防护，提高医疗废弃物无害化处置能力。

蔡奇强调，要下大力气抓好物业管理。坚持党建引领，健全物业管理体制，将物业管理纳入社会治理范畴，提高业委会（物管会）组建率、物业管理覆盖率以及党的组织与工作覆盖率。加强街道（乡镇）、社区对物业管理的组织指导、统筹协调和监督管理。深化街道（乡镇）管理体制改革，完善配套实施政策。开展专项行动，集中解决物业服务中群众反映强烈的“脏、乱、差”问题。深入实施爱国卫生运动，消除社区卫生死角。依法整治私搭乱建、侵占绿地等侵害公共利益和公共安全的行为。加强老旧设施设备和房屋更新改造，健全专项维修资金统筹管理和规范运行长效机制。加大老旧小区改造力度，实现硬件改造和组建业委会、引入物业服务管理同步推进。推广“劲松模式”，推进市属企业物业公司参与，督促产权单位履行职责，建立自管会或物管会，破解失管、弃管小区物管难题。完善物业服务市场机制。物业服务收费实行市场调节价并适时调整。先尝后买的做法值得肯定。业委会、物业企业、行业协会要发挥各自作用，推动物业服务专业化、规模化和连锁化发展。

蔡奇要求，各区各部门要牢固树立全市“一盘棋”思想，加强组织领导、统筹协调，形成整体合力。压实工作责任，把垃圾分类和物业管理作为“一把手”工程来抓。（记者 王斌）