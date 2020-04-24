"愿检尽检"极速升级，核酸+抗体联合筛查第一批登陆26个城市

4月22日，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议在京召开。会议指出，要做好常态化防控要提升检测能力，大规模开展核酸和抗体检测。

《新型冠状病毒肺炎防控方案（第六版）》指出，无症状感染者指无临床症状，呼吸道等标本新型冠状病毒病原学或血清特异性IgM抗体检测阳性者。IgM/IgG抗体检测可用于新型冠状病毒的病例确诊、无症状感染者的发现和流行病调查等。《新冠肺炎诊疗方案（试行第七版）》已经将新型冠状病毒特异性IgM抗体和IgG抗体阳性作为病例确诊的依据。核酸检测+ IgM/IgG抗体检测联合筛查，可以帮助识别无症状或轻症感染人群，发现早期感染者。

22日，爱康APP、天猫、京东、苏宁易购、微信商城、大众点评、拼多多等多个线上平台全面上线核酸检测解决方案。其中，由爱康集团联合已纳入政府指定的新型冠状病毒核酸检测的第三方检测机构提供核酸检测服务。23日，爱康集团极速升级，在爱康APP、天猫、京东、苏宁易购、支付宝、微信商城、大众点评等多个线上平台升级推出“核酸检测+ IgM/IgG抗体检测”联合筛查解决方案。

据了解，截至目前，“核酸检测+ IgM/IgG抗体检测”联合筛查服务已经在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、成都、南京、杭州、武汉、西安、郑州、济南、青岛等26大城市上线，并将陆续在更多城市开通。除了识别无症状或轻症感染人群，发现早期感染者，新型冠状病毒核酸检测+ IgM/IgG抗体检测联合筛查还有助于提高疾病的检出率，尽可能地找出确诊患者，更有利于疫情的控制。

据介绍，爱康集团旗下医疗机构将安排并组织已纳入政府指定的新型冠状病毒核酸检测和抗体检测的第三方检测机构，严格按照国家相关要求采集样本，并配合第三方检测机构严格按照国家相关要求对于采集的样本进行保存、运输，由第三方检测机构完成检测。

自疫情爆发以来，爱康集团积极发挥自身专业优势，为企业、社区、用户等提供了包括企业复工核酸检测方案、防疫管家云平台等疫情防控的解决方案。同时在严格防控疫情的前提下，爱康集团旗下在北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、杭州、南京、苏州等49个城市的99家体检和医疗中心已经逐步恢复正常的健康体检和健康管理服务，继续守护国人健康。