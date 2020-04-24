不信谣不传谣也要常态化

“某某小区出现病例”“西站疑似疫情暴发”，近段时间，有关北京防疫的谣言似有卷土重来之势，有关部门也再次呼吁市民朋友不信谣、不传谣，抵制谣言、举报谣言，从权威渠道获取准确信息。

目前，北京防疫进入常态化阶段。不信谣、不传谣，也应该常态化。犹记疫情发生初期，各路来源不明的微信截图、耸人听闻的视频片段一度闹得满城风雨。大家本就对未知病毒充满恐惧，谣言的传播无异于火上浇油。在十万火急的抗疫关头，政府部门和新闻媒体花费大量精力在辟谣上，以实际行动夯实了民众抗疫的信心。

如今，北京在狠抓疫情防控的同时，还要加速复工复产，更需要一个安定有序的环境。着眼于此，有关部门也加紧了对造谣生事者的打击力度，“华商太难了”“海鲜市场供货商忏悔书”等谣言炮制者受到严惩就是明例。但必须看到，阻断谣言的传播，仅靠织密监督网络还不够。从常转常新的养生谬误，到疫情之下的小道消息，为什么总有人相信？跟人们的媒介素养有很大关系。在支持相关部门重拳出击的同时，我们更要大声疾呼，市民们要多留个心眼，读取信息时先看发布者是谁，不要轻听轻信、随手转发。

事实上，疫情发生以来，权威发布的及时性、透明度有目共睹。专题新闻发布会日日召开，各种反馈渠道24小时畅通，民之所呼很快就能得到回应。这种公开透明的态度，助力疫情防控取得了积极成效。如今，我们正在乘胜追击，更没有理由藏着掖着，大家应该对此坚定信心。凡事多一些理性，少一些盲从，受益的一定是自己。