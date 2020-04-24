北京随地吐痰拟最高罚200元

昨天上午，市十五届人大常委会召开第二十一次会议，听取审议关于修改《北京市市容环境卫生条例》的决定的说明。为了进一步治理影响市容环境卫生的行为，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾等不文明行为将被加大处罚力度，罚款最高额或将从50元上升到200元。

市人大法制委员会副主任委员孙力介绍，市人大常委会已对《北京市文明行为促进条例（草案）》进行了两次审议。条例草案规定，本市对随地吐痰、便溺，乱丢废弃物，乱倒垃圾等不文明行为进行重点治理。立法过程中，有意见提出，前述不文明行为属于群众普遍厌恶的顽症痼疾，虽然《北京市市容环境卫生条例》对这些行为已经规定了法律责任，但处罚过轻，建议提高处罚额度。

针对上述问题，市人大法制委员会建议同步修改《北京市市容环境卫生条例》，对随地吐痰、便溺；乱丢瓜果皮核、烟头、纸屑、口香糖、塑料袋、包装物等废弃物；乱倒污水、垃圾；焚烧树叶、垃圾等一系列不文明行为，罚款额度由过去的20元以上50元以下，拟提高到罚款50元，情节严重的罚款200元。（记者 高枝）