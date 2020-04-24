国家卫健委卫生发展研究中心研究员赵琨：卫生技术评估助力医保卫生决策

近日，在医渡云集团开心生活科技(Happy Life Technology, 简称HLT）主办“支持救助新冠肺炎医护人员”的爱心公益学术直播活动上，国家卫健委卫生发展研究中心研究员、国家卫健委药物与卫生技术综合评估中心副主任赵琨与广大网友共同探讨中国卫生技术评估的现状与发展趋势。

赵琨说：“卫生技术评估的评估内容主要分为四个方面：首先是技术的特性评估，对待评估技术的类别、原理、操作流程、技术要点等要素进行全面的了解；第二是技术的安全性评估，评估该技术在进入到临床后，在真实世界环境下的效果；第三是技术经济学评估，对技术的成本、效果、效用甚至效益进行分析，并以此作为定价的依据； 第四是技术的伦理可及性评估，这个是卫生技术评估与卫生经济学评价不同的地方，对技术的伦理适宜性问题进行评估。”

对于罕见病药物、创新药、医疗器械等一些特殊品类的卫生技术评估，赵琨特别强调了真实世界数据在评估过程中所发挥的重要作用：“经过科学的研究设计、严格的数据处理、严谨的统计分析，形成的有价值的真实世界证据，这些证据可作为卫生决策的重要参考内容。”

赵琨提出：“今年对抗新冠疫情的过程给了我们很大的启发，在审视一项卫生技术时，要结合其特性、安全性、经济性及伦理可及性来进行综合评估。”直播最后，赵琨教授提到“2020年的第三届中国卫生技术评估大会预计能够在10月的24-26日举行，这届大会将以创新为导向，大力推进创新类卫生技术在中国的发展。未来几年，卫生技术评估也会继续不断引进创新技术，辅助规范医疗行为、改善医疗质量、提升医疗效率，为卫生决策提供最佳的科学依据。”