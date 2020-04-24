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孕妇、老年人、慢性病患者等高危人群不建议出行旅游

2020年04月24日08:58 来源：中国妇女报

　　在4月23日国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，就老百姓普遍关心的“五一”出游问题，中国疾控中心研究员冯录召明确表示，孕妇、老年人、慢性病患者等高危人群不建议出行旅游。

　　冯录召表示，“五一”将至，对于大部分近期没有病例报告的地区，可以前往旅行，但是目前每日仍有新增境外输入病例或者本土病例，仍要保持警惕，做好防护。高危人群不建议出行旅游。

　　对外出旅游如何做好防护冯录召提出几点建议：一是出行前做好准备，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或者景点的高峰时段。二是旅行途中如果乘坐飞机或者火车等公共交通工具，要全程佩戴口罩，要做好手卫生，并且妥善保存票据以备查询。三是旅行期间，在游玩过程中在景区要有序排队，保持人际距离。保持良好的卫生习惯，注意咳嗽礼仪，随时清洁洗手。住宿应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应该到就近的医疗机构就诊。

　　同时，在乘坐交通工具的时候，尽量减少饮食的次数，在景区内建议首选外带的食品，如果在餐厅用餐，建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。（记者彭芸）

(责编：许心怡、崔元苑)


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