每年4至5月，北京杨柳絮飘扬，给人们出行带来不便。杨柳絮携带杨树、柳树的花粉颗粒，是北京地区主要早春致敏花粉。根据植物种类不同，北京花粉浓度的第一个高峰期从3月中旬至4月中旬，第二个高峰期从4月中下旬到5月中下旬。

飞絮期间，过敏患者会出现鼻部过敏症状，建议实施预防性药物治疗。花粉过敏者可在花粉期到来的前两周选择使用抗过敏药物，这可以让患者的症状开始时间推迟，或过敏发作时症状减轻，这些药物可一直用到花粉期结束，包括整个预防和治疗的过程。

疫情防控期间，无论是防新冠病毒，还是防杨柳絮过敏，外出时都有必要佩戴口罩。一次性医用口罩即可起到防护作用，尽量不穿易黏附飞絮材质的外衣。

外出后先洗手，同时清洗鼻腔和面部，及时清扫外衣上的飞絮。户外锻炼尽量选择飞絮较少的时段，如清晨、夜晚或者雨后。

杨柳絮高发期尽量减少开窗时间，及时清理或喷水湿化室内飞絮，尤其是附着在电暖器等加热电器表面以及家具和地板表面的飞絮，室内可使用吸尘器及时清理。不要在室外晾晒衣物，防止飞絮黏附。定期打扫汽车内部，及时清理飞絮和灰尘。

日常饮食多以清淡为主，多喝水，多吃水果、蔬菜等食物，少吃辛辣刺激性食物，如羊肉、甜食、酒等。春季气候干燥，容易引发上火烦闷，注意调整情绪，保持心态健康平和。

春季花粉不限于杨柳絮，还包括早春的榆树、柏树花粉和晚春的白蜡、松树、桦树花粉。只不过因为杨柳絮肉眼可见，容易受到关注。因此，不应以杨柳絮出现与否判断花粉季节是否过去，最准确的信息应根据气象部门的花粉播报。同仁医院与中国气象网联合推出实时花粉监测和预报，花粉过敏患者可登录中国气象网或气象北京微信查阅花粉指数，作为出行参考。

（作者为北京同仁医院鼻科主任医师）

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 19 版）