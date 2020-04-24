别再糟蹋你的脸！这三个护肤基本环节，很多人做错了

疫情当前，很多人由于长时间佩戴口罩，受到了皮肤问题的困扰。如今又正值春季过敏高发期，花粉传播也容易引起皮肤过敏。疫情叠加花粉季，我们该如何护理皮肤？日常护肤过程中存在哪些常见误区？

无论是疫情期间还是日常生活中，皮肤护理都需要做好三个基本环节：清洁、保湿、防晒。

首先，做好清洁是护肤的基本步骤。洗脸时应用和体温差不多的温水，早晚各洗一次。干性皮肤和敏感肌的人，推荐使用氨基酸洗面奶，正常肤质或偏油性皮肤的人，可以早上用氨基酸洗面奶，晚上用皂基洗面奶。另外，洗澡不应过于频繁，每次洗澡时间也不宜过长，最好控制在10分钟以内，否则可能破坏皮肤表面保湿的脂膜，引起皮肤干燥、瘙痒。

其次，做好保湿也很重要。涂抹保湿产品有助于皮肤维持水分平衡状态，能够有效预防干燥及瘙痒。目前的保湿产品琳琅满目，其中水、乳、霜是最重要的。乳、霜的功效差不多，区别在于质感，可以二选一。如果夏季出汗多或者是油性皮肤，可以选择水和乳液的组合；如果皮肤容易干燥脱屑，可以选择涂抹水和面霜。

很多人在敷面膜上存在误区，其实，面膜不是必需品。敷面膜虽然可以给角质层“补水”，但持续时间十分短暂，且敷完面膜须在三分钟内涂抹保湿剂减缓水分的蒸发。所以，通过面膜保湿补水的性价比很低。对于敏感肌肤的人，保湿产品越简单越好。

最后，必须认识到防晒的重要性，这是最容易被大家忽视的护肤环节。紫外线不仅能引起晒伤、晒黑，还能加速皮肤衰老，甚至能晒出皮肤癌。紫外线一年四季都有，不能只在夏天才注重防晒。防晒方法分为物理遮挡和涂抹防晒产品。物理遮挡就是通过打伞、戴帽子、戴墨镜、穿防晒衣等遮挡暴光部位。防晒产品主要指防晒霜、防晒喷雾等，按成分可分为物理防晒和化学防晒两类。挑选防晒霜主要看2个指数：SPF和PA。SPF指数指防晒伤能力，PA指数指防晒黑能力。但并不是SPF、PA值越高的防晒霜越好，专家建议，最好根据日晒时间以及活动场所选择指数合适的防晒产品。每隔3个小时左右补涂一次。值得注意的是，化学防晒霜需要一定时间才能被吸收，最好在出门前10～20分钟涂抹。有些防晒霜需要卸妆，要注意要看包装上的标注，卸妆一定要干净，以免加重皮肤负担。

如今是春季过敏高发期，在花粉泛滥的情况下，佩戴N95口罩或医用外科口罩，可以一定程度上阻隔花粉，减轻花粉引起的过敏性疾病。但花粉无处不在，除了佩戴口罩外，还可以使用“鼻腔阻隔剂”，减少花粉与鼻黏膜的接触，有助于减轻过敏性鼻炎。此外，配合使用防风眼镜或者封闭式眼镜、医用护目镜，也能减轻花粉接触结膜引起的过敏性结膜炎。

受访专家：北京协和医院皮肤科住院医师吴超

本文由北京协和医院皮肤科主任晋红中进行科学性把关。