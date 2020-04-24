头部受到创伤，该如何进行安全处理？

头部创伤多由锐器或钝器导致，通常分为头皮损伤、颅骨损伤和脑损伤三种，伤口不容易自行闭合。如果伤势较轻，则会出现轻微的头痛或肿胀。如果伤势较重，则可能发生脑震荡，严重时会导致伤者休克。

头部创伤有哪些典型表现呢？

一、头皮损伤。头皮损伤主要包括头皮血肿、头皮裂伤和头皮撕脱伤。头皮血肿多因钝器所致，按血肿出现在头皮内的不同层次可分为皮下血肿、帽状腱膜下血肿和骨膜下血肿三种；头皮裂伤多由钝器或锐器导致，由于头皮血管分布较多，可能出现失血较多而引起的休克；头皮撕脱伤常由发辫受机械力牵扯而导致大块头皮撕脱，可导致失血性或疼痛性休克。

二、颅骨骨折。颅骨骨折多为颅骨受到暴力作用所导致，常有受伤处压痛、肿胀、骨折等表现，多会引起脑膜、脑血管损伤，神经损伤及颅内感染。除此之外，一旦触及下陷区，则会出现偏瘫、失语癫痫等症状。

三、脑损伤。脑损伤通常为脑功能障碍，其临床表现为脑震荡、脑实质损伤、颅内血肿等。主要症状多为意识障碍、头痛、恶心呕吐。若触及重要脑功能区，则可能出现偏瘫、失语癫痫等症状。

如何处理不同程度的创伤呢？

根据患者病情的轻重，采取不同的治疗方法。

对于头皮创伤出血者，可以采取加压包扎止血的方法，尽早除去伤口内的异物。意识清楚的患者应留在急诊室观察一段时间，意识模糊者则需住院观察。

对于颅骨骨折的患者，则需根据病情的变化，结合CT结果，制定相应的治疗方案。出血量大、损伤较为严重者可能需要通过外科手术结合药物进行治疗，术后还需转入重症监护室观察患者的生命体征。

对于脑损伤的患者，首先要进行一系列检查，根据病情进行治疗。脑震荡患者以休息为主进行恢复，采取药物治疗的方式改善头晕、呕吐等症状及促进脑循环。在此期间应严密观察患者情况，避免出现颅脑内迟发出血和损伤。

特别提醒：

无论伤势如何，头部创伤都应对患者的状况进行密切观察，避免因为一时疏忽导致就诊不及时。

头部受到创伤后没有明显症状的患者，可自行观察1~3天，如果仍没有异常情况，则可以继续在家修养。

如早期头部撞击时，曾有一过性意识障碍，事后一般情况好，一旦再次出现神经精神症状，专业上叫“中间清醒期”，提示的脑内出血，必须立即就诊。

如有头部血肿，但未出现昏迷、头痛、恶心呕吐、意识障碍等症状，也可继续在家观察，如出现上述症状，请及时就诊。

若患者有外伤昏迷史，出现持续头痛、呕吐，且症状逐渐加重，有鼻腔流水或流血等症状，则需立即前往医院进行头部CT检查。有明显颅脑损伤的患者，在前往医院途中，一定要保持呼吸道通畅，防止呕吐窒息，切观察病人的呼吸、脉搏、血压、瞳孔及神志的变化。

本文由宁波市第一医院主任医师宗建平进行科学性把关。