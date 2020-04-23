专家给予高校学生开学三点建议：教室座位间保持一米以上安全距离

人民网北京4月23日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控的科学知识普及举行发布会，会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，多地高校陆续开学，学生需严格遵守学校安排返校，开学后上课座位保持一米以上安全距离，就餐时自备餐具避免混用。

近期多地高校陆续公布开学时间，针对返校途中如何正确防护，开学后上课、用餐注意事项等问题，冯录召给予三点建议，并表示根据疫情形势发展适时进行调整。

第一，学生要严格遵守学校安排返校。长途旅行返校学生，应随身携带口罩、手消毒剂等物品，乘坐公共交通时需按照乘务人员安排，全程佩戴口罩，妥善保存票据，旅途中做好健康监测，到校后按照所在地防控政策和学校安排进行登记和健康管理。

第二，开学后上课时，学生进入教室前，应主动测量体温并佩戴口罩，座位之间保持一米以上安全距离，在教室停留期间避免扎堆，宿舍内保持良好卫生习惯，避免近距离接触。宿舍内人多必要时需佩戴口罩，各宿舍间避免互相串门，若有发热、乏力、干咳等症状，应主动报告学校并及时就医。

第三，建议学生就餐时自备餐具，避免混用，就餐保持一定距离，可采用间隔错位就餐、分时段就餐等制度，学校应避免外卖入校。