专家谈疫情防护：疫苗未上市之前仍以公共卫生防控措施为主

人民网北京4月23日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国科学院微生物研究所研究员施一介绍，新冠病毒是一种全新的病毒，普通人的免疫系统没有对新冠病毒的免疫保护记忆。通常情况下，病毒感染人体后，人体免疫系统才会产生响应，继而产生保护性抗体和细胞免疫记忆。

施一表示，在疫苗没有研发成功和上市之前，针对新冠病毒疫情，目前仍旧以公共卫生防控措施为主，主要是控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。公众应戴好口罩、勤洗手。对于已经感染的患者，做好“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，及时给予临床治疗措施，可以有效对抗新冠病毒感染。

“目前我们在持续对新冠病毒展开深入的科学研究，包括了解病毒的起源和进化，致病传播机制以及病毒检测技术的升级和优化，疫苗和药物的进一步开发。”施一表示，依托中科院微生物所建立的“中国科学院新型冠状病毒肺炎科研文献共享平台”，汇聚了科研人员有关新冠病毒的研究文献，集成了支撑文献的核酸序列、菌毒种信息、晶体结构等科学数据资源，为病毒研究和疫情防控提供了重要参考。（实习生武雯婧）