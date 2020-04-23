“脱水蔬菜”是怎么来的？

日常生活中，我们在吃泡面的时候，里面常常会有一包脱水蔬菜，那么，你知道脱水蔬菜是怎样制作的吗？

脱水蔬菜是经过人工加热脱去蔬菜中大部分水分后制成的一种干菜。常见的脱水蔬菜有菌藻类、豆角、芹菜、青辣椒、黄瓜等，通常只要用热水浸泡几分钟，便可食用。那么，脱水蔬菜有哪些制作方法？

脱水蔬菜按其脱水方法可分为自然晒干、热风干燥脱水和冷冻真空干燥脱水。

自然晒干是利用天然条件对蔬菜进行脱水，在古代时，人们就已经开始应用此方法。热风干燥脱水技术的原理是通过干燥热风将蔬菜表面的水分汽化扩散到空气中,提高蔬菜表层内容物的浓度，形成相连的内层细胞的渗透压差，使内层的水分向外层扩散流动，让水分不断汽化。冷冻真空干燥脱水技术的原理是将沥干后的物料进行快速冻结处理，让物料中剩余的水分转化成冰，然后在真空条件下，使水分子由固态直接升华为气态，从而完成脱水。

自然晒干和热风干燥脱水在加工过程中，会损失很多水溶性维生素和生物活性成分，蔬菜颜色也容易变暗；相比之下，冷冻真空干燥脱水技术能最大限度地保留蔬菜原有的营养成分、色泽和风味，因此该技术加工成本也相对较高，通常用于高档蔬菜的加工。

脱水蔬菜应用广泛，几乎涉及到食品加工的各个领域，它不仅能用于提高产品的营养成分，增加产品色泽和风味，还能让产品的品种更加丰富，极大改善了广大消费者的食品结构。

本文由北京市第六十五中学高级教师 李艳芝进行科学性把关。