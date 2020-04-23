解决生产难题 打通全国销售网络 湖北小龙虾又火起来了

“今天捞上来的虾苗和成品虾有126斤，卖了2000多元。”4月20日，潜江市老新镇秀河村6组贫困户唐敦松盘点一天收获，脸上露出笑容。唐敦松所在的秀河村7000多亩的“虾稻共作”基地已复工复产且销路稳定，惠及366户养殖户。

连日来，湖北日报全媒记者采访发现，面对疫情不利影响，潜江在小龙虾生产、销售等环节发力，加速产业复苏，小龙虾又“火”起来了。

高峰时

日产小龙虾700吨

潜江市农业发展中心总工程师陶忠虎介绍，疫情给今年小龙虾养殖带来较大影响，虾苗错过上市的最好时机，价格不尽如人意，同时农资进村难，影响成品虾品质。

养虾大村秀河村便遇到了这样的难题。

时间回溯到2月28日。这一天，秀河村支部书记夏良锋心急火燎地找到市纪委监委驻村第一书记李红华，与他商量解决村里虾稻共作基地遇到的麻烦事。

往年，不少虾农在2月出虾苗，3月出成品虾。今年，养殖户生产节奏被疫情打乱，虾苗与往年同期相比销量减了近50%、价格降了近50%，成品虾销售价同比下降15%左右。

在秀河村，虾农仅留有去年库存3吨小龙虾饲料，生产难以保障；另一方面，大批虾苗未能及时卖出，进而影响成品虾生长。

为此，市纪委监委驻村干部与村干部一起，多方联系饲料厂家购买了20吨饲料配送到农户家中，并对接6家企业、水产公司、养殖合作社购买虾苗。

同时，他们根据市里调度，引导农民调整产品结构，多养市场行情更好的大虾，提振农民生产信心。

截至目前，该村已销售虾苗、成品虾78吨，实现销售收入260余万元。

潜江市农业发展中心主任张传银表示，尽管此次疫情影响较大，但潜江市抓住去年暖冬适宜小龙虾生长的机遇，在确保疫情防护措施到位的前提下，指导虾农大幅提高大规格商品虾的比例，因地制宜开展虾稻共作繁养分离生产，科学合理开展虾稻共作立体综合生态模式生产。

记者了解到，该市自2月中旬有序复工复产以来，小龙虾产量节节攀升。高峰时日产成品虾近700吨，比去年同期日产量还略高。

打通销售网络卖全国

“今天出货量大概有4000斤，虽然比以往2万多斤的日出货量要少，但正在恢复。”4月13日，在湖北小龙虾交易中心，正在搬运小龙虾的盛农园水产老板王虎说，这批刚从养殖户手中收来的小龙虾当天就要发往广东韶关。

2月下旬开始，成品虾陆续上市，由于武汉等地封城，作为成品虾最大消费市场的餐饮业受到明显冲击。为此，潜江市紧盯全国市场，将打通流通环节作为推动龙虾产业恢复的重中之重。

2月25日，为保障小龙虾等水产品的销售运输，位于潜江的湖北小龙虾交易中心部分复工，成为潜江第一家批准复市的商贸物流企业。

中心负责人康峻说，要让潜江龙虾卖全国，最大困难就是如何迅速恢复连通全国400多个城市的物流网络。

复市之初，他们选择疫情相对较轻、且消费需求较大的江浙沪地区作为潜江龙虾出省的第一站。为此，潜江按高出市场物流的价格，请外地货车来潜江收货。

“开业第一天，我们卖出950斤虾，销售收入2.5万元，运费却支出6000多元。”康峻说。

随着全国多地疫情形势持续向好，潜江加速恢复全国物流网络。截至4月15日，潜江已恢复全国400个城市销售网络，开通70余条物流专线。

4月22日，湖北小龙虾交易中心交易数据显示，当天销售小龙虾近520吨，交易量较去年同期下降近20%。

康峻告诉记者，2月25日市场复工时，潜江小龙虾仅向外地发车一辆，目前全天发车量已超过80辆，基本恢复去年水平。同时，随着全国部分地区消费市场逐渐回暖，交易价格也在逐步提高。3月份小龙虾每斤均价一度较去年同期低近20元，到4月这一价格差缩小到10元左右。

书记带货、医生代言

潜江龙虾又成网红

为加速产业复苏，潜江千方百计打响潜江龙虾区域公用品牌，增强广大消费者信心。

4月13日上午，“粤”过千里 “吃”援“鄂”货——南方都市报直播带货潜江龙虾活动举行，潜江市委书记吴祖云走进南方都市报直播间，线上为潜江龙虾打CALL带货。此次直播吸引180万网友在线围观，广东中荔集团、国联水产、点筹网、盒马等多家企业现场认购6000多吨小龙虾，价值超过2.2亿元。

作为地方主政官员，吴祖云不止一次为龙虾代言、带货。

3月23日，2020年潜江小龙虾正式开捕，吴祖云不仅率先上桌吃虾，更邀请了山西援鄂医疗队潜江分队队员王艳参加。

在实地了解潜江龙虾的养殖模式，品尝美味小龙虾菜品后，王艳欣然为“潜江龙虾”代言：“潜江龙虾养殖生态，小龙虾做法也特别多，尤其是潜江小龙虾口感Q弹，营养丰富，我们都特别喜欢。”

一时间，各路直播聚焦潜江，小龙虾在网上又火起来。

康峻说，自潜江龙虾开捕上市以来，自己就已多次登上全国、省主流媒体网络直播，“带着网友们实地了解小龙虾捕捞、交易、质检、物流运输、烹制等现场，就是要让更多人知道食用潜江小龙虾是安全、健康的。”

随着产业加速恢复，康峻信心倍增。他认为，随着武汉等地餐饮业逐渐恢复，4月下旬至6月下旬，小龙虾消费需求将更加旺盛。在省外，重庆、成都等地有望取代江浙沪成为潜江龙虾消费主力。（记者 彭磊）