积极支持复课 严防严控是前提

近日，教育部举行学校疫情防控专家报告视频会，邀请到钟南山、李兰娟、张文宏三位专家“同框”。会上，他们均对现在复课表示赞成。

钟南山：“我是积极支持复课的”

“我赞成现在要复课了。”视频会中，中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山就能否“复课”给出了肯定建议。

他表示，中国现在疫情控制得很好，但是在一个非常强的干预情况下完成的。目前，国外有的国家处在高峰频段，有的有所缓和，还有其他国家有很多未知数。

“在这样的情况下，复学是大问题。我国是在非常特殊的矢向差异情况下复学的，外来输入造成国内的继发感染随时存在，但是我们也必须在严防严控的情况下开始复学。这是一个新课题，需要大家共同努力，平衡好复学、恢复经济和抵御外来输入扩大感染的关系。”

钟南山表示，聚集是最容易产生互相感染的，但在学校上课本身就是聚集。“所以我们得适当地考虑错峰上课，或者把距离隔开。宿舍的问题也是值得考虑的。有些宿舍里安装了净化器，甚至声称对病毒有杀灭作用，但是这些都没有很好的效果证明，因此目前最重要的还是通风。”

此外，钟南山表示，目前我国的本土感染较少，在大学里要特别注意留学生的情况，尤其是从疫情高发国家来的留学生。

但在钟南山看来，“开学这条路一定要走”，即使在这个过程中有个别地方出现了传染的情况。“我们现在有这么强的联防联控机制，不会再形成比较大的暴发。但是我们一定要警惕，不能反复折腾。所以我是支持教育部的。在这个节点上，我是积极支持复课的。”

李兰娟：确保进校的每一个人都无感染

中国工程院院士、浙江大学医学部教授李兰娟在会上表示，“最重要的还是对每一个学生的健康情况，要（做到）心中有底。”

李兰娟表示，自己积极主张复学，因为我们国家总体上从国内来讲，已经有将近一个月“双清零”了，所以说是应该具备复学条件的。但现在我们还是不能放松。

她认为现在最重要的是，复学的每一个人回到学校的时候，一定要“清”，就是说进校的人肯定是没有感染的。在这一点上，复学的时候，大家都要进行流行病学的调查，做到底盘要清。同时，对于每一个在校的学生要做好健康检测，确保进校的每一个人都是健康的、没有感染的，这是保障校园安全的最基本条件。

李兰娟还认为，复学以后学生要外出，还有外面的人要进来，那对于外面要进来、不是学生的人要严查，不让感染者到学校，这一点学校一定要有严格措施，来的人不但要量体温，而且要确保一定不是感染的才能进校，才能接触学生，包括教师也一样。还有和学生有接触的食堂或卫生清洁人员也要确保（没有感染），保险起见最好做个咽试纸测试，让所有进校来的人都是健康的，这样也能确保学生的安全。

张文宏：中国的开学时间节点选得非常好

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在会上表示，中国开学的时间节点选得非常好。

“目前，我们是面临风险的，最大的风险是输入性的风险以及无症状携带者。”他说，“在未来的几个月内，可以明确告诉大家这种风险是始终存在的，但是这种风险也不至于大到比国外其他的国家更大。现在全世界的疫情都没有中国控制得好，可以说从物理学势能的讲法，我们处在最低点。”

在张文宏看来，最大的防控重点是一起吃饭，聚餐是造成传播最大的风险，他因此提出疑问：学校的餐厅是不是可以分餐，或者学生与学生之间要隔开距离吃？在教室里学生该如何戴口罩？学生长时间戴着口罩感到很难受时该如何处理？

“这些问题都要做相应的预案。”张文宏认为，整个学校要根据学生学习的场景，把一个个场景分隔开，每个场景都有一个最好的流程。

此外，张文宏认为，科普非常重要，学校要不断地进行科普，告诉学生防疫重点在哪里。“学校要有很多可以洗手的地方，要告诉学生必须不断地洗手，因为一个人感染以后，唾液等会通过自己的手不断地向周围传播，这些方面都要不断进行教育，不断进行科普；此外，在校园里也要鼓励大家进行群防群控的思想，比如在宿舍里应该每天量体温，在目前情况下尽管存在一些无症状感染者，但发烧仍然是一个最常见的症状，所以把学生分成一个最小的单元进行体温的监测，我们认为也是非常好的。”（记者 周韵曦）