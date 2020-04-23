养“心”简单易学食疗良方：男喝红茶，女喝红糖

中医里有一种说法，叫做“五色养五脏”，红色补心、黄色益脾胃、白色润肺、绿色养肝、黑色补肾，所以，如果想要日常维护心脏健康，就可以多吃一些红色的东西，例如红肉、动物内脏、血豆腐等富含血红素铁的食品。

铁是人体内血红蛋白、肌红蛋白的组成成分，如果缺铁就会导致缺铁性贫血、注意力下降、抵抗力下降等问题，加重心脏负担，不利于心脏健康。

那么，除了多吃红肉、西红柿、西瓜等红色食品，还有什么东西可以做到日常保养心脏呢？那就是红色的饮品。男喝红茶，女喝红糖，每日一杯，保护心脏。

红茶性温，可以帮助消化、促进食欲、利尿、消水肿，并且强壮心脏功能。红茶中含有的“黄酮类化合物”能够清除自由基，有抗酸化作用，降低心肌梗塞的发病率。根据英国的一项研究显示，每天喝一杯红茶，可以帮助男性减压，从而有利于心脏健康。

但是，经期的女性不宜喝红茶。因为经期会消耗体内的铁质，而红茶中的鞣酸会妨碍人体对食物中铁的吸收，所以会造成体内缺血。那么，女性饮用什么来保护心脏呢？答案就是：红糖。

老话说得好，女不可百日无糖，这里的糖说的就是红糖。红糖性温，有养血补血的作用。南北朝陶弘景的“名医别录”已有记载：红糖能润肺气、助五脏、生津、解毒、助脾气、缓肝气；李时珍的《本草纲目》也记载“红糖利脾缓肝、补血活血、通淤以及排恶露”，外加红色养心，那么红糖就是女性日常饮用的不二之选了。

每千克的红糖中，含有900毫克的钙，100毫克的铁，还有多种微量元素，可以刺激机体的造血功能。对于血虚的女性来说，多喝一些红糖水是有多重好处的。但是也不要贪多，一天一杯刚刚好。

像红茶、红糖这类易冲泡的红色饮品，每日一杯，既方便，又能好好保护心脏，快点备一些放在家里吧。

本文由桂林市第二人民医院中医科副主任医师熊继发进行科学性把关。