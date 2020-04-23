身后是祖国 守护好国门

宋丹（中）在飞机上给乘客测量体温。

谢宗赢摄

境外疫情蔓延，中国外防输入形势严峻。在机场，海关工作人员日夜坚守着防控境外疫情输入的第一道防线。上海海关所属浦东国际机场海关值机处业务监管科“80后”科长宋丹，就是其中之一。

“各位旅客，我们是中国海关。依照中国相关法律，我们将登机进行检疫，请大家坐回原位，如实填写防疫健康申明卡。”这是一趟来自某重点国家的航班，宋丹第一个进入机舱，接受异常情况申报，并与同事一起完成了体温测量、流行病学调查、医学排查。

海关是外防输入的第一道防线，其中，登临检疫是关键环节。排查风险，需要时刻留心各种细节。一次在检疫的时候，宋丹发现一名旅客额头微微出汗，测量体温，并不高。出于职业敏感，宋丹仔细多问了几句，了解到这名旅客服用过感冒药后，她立即将其转移并进行后续排查和采样。最终这名旅客核酸检测结果呈阳性。

航班落地，对海关工作人员就意味着吹响“集结号”。宋丹说，海关检疫防线越往前压，就会把危险越早排除。自疫情发生以来，宋丹和同事们已累计开展登机检疫6429架次，监管进出境人员191.6万人次。

宋丹所属的上海浦东国际机场海关值机处刚成立不久，就承担起此次疫情防控的重要任务。为切实降低疫情传播风险、提高重点航班入境检疫速度，宋丹带领同事不断摸索，积极创新工作模式：根据海关总署新冠肺炎口岸防控技术方案，制定了值机处登临检疫操作流程框图；推出“机坪直转”模式，对重点地区的归国人员，在机坪直接转往集中隔离医学观察点；在值机处的办公区域设置污染区、半污染区和清洁区，制定了一套行之有效的清洗消毒流程；通过实地踩点勘测，协调机场及医废处理单位在近机坪区增加固定医废回收点……

宋丹已在浦东国际机场海关工作12年，曾参与过甲型流感、埃博拉病毒、中东呼吸综合征等疫情防控工作。这次新冠肺炎疫情来袭，宋丹第一时间冲到防疫一线。

“身后是祖国”，每次上岗前，宋丹都要在自己的防护服背后写上这句话。宋丹说，我们时刻牢记“守土有责、守土尽责、守土担责”的工作职责，不漏一人、不留死角，坚决守住祖国的大门。