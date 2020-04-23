吃大餐 莫松安全这根弦

新冠肺炎疫情发生以来，餐饮企业受到不小的冲击，随着疫情防控形势逐渐向好，街头巷尾的烟火气又回来了。

据中国饭店协会发布的《新冠疫情下3月中国餐饮业生存现状报告》中显示，本次调研的5451个门店中营业门店数为4243个，占比达到77.84%，样本餐企提供堂食比例高达88.26%，比2月底提高了54.6个百分点。

餐厅的复工复产率大幅提升，但安全这根弦仍然要绷紧。

多措并举有保障

安全和健康是目前消费者在餐厅消费时关注的焦点，这也是餐饮企业在特殊时期能够持续运营的保障。

因此，餐饮企业也都从多方面采取了不少措施，保障员工和消费者的健康。

记者日前走访了北京几家开放堂食的餐厅发现，疫情防控期间，进入一家餐厅享用堂食大都需要经过几个步骤才行。

消费者在进入餐厅前，需要进行体温检测，合格后在表格中登记姓名、住址、联系方式等信息，随后，店员会提供酒精让顾客对手部进行消毒，之后方可进入餐厅。

餐厅大堂中的桌椅也会根据每家店的实际情况进行特别的设置，或是在部分桌上明确放置“隔离安心桌”的指示牌，或是由店员引导顾客分散就餐，以保障有足够的安全距离。

不久前，北京市商务局制定的疫情期间餐饮服务单位经营服务指引4.0版正式对外发布。据相关负责人介绍，本次餐饮经营服务指引，适用于北京市餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。

指引中指出，员工体温正常才能进入餐厅的经营场所，上岗期间必须保持清洁卫生，严格洗手消毒，时刻佩戴口罩，口罩要及时更换；需在用餐场所显著位置或显示屏张贴、显示相关公告和防护知识，正确宣传引导告知所有进店顾客需要配合和注意的事项；此外，餐厅须安排专门人员对就餐人员检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐，确保到店用餐人员和从业人员安全。

中国饭店协会日前也发出了“使用公勺公筷双筷，培养健康生活习惯”的倡议，许多餐饮企业加入其中，在餐厅中推广公筷、公勺，引导顾客分餐消费。

堂食外卖齐发力

日前，在位于北京的一家西餐厅中，记者发现，大厅内除了设置的安全餐桌，其他的餐桌几乎都坐满了前来用餐的顾客。即便如此，餐厅工作人员表示，这样的人流量跟之前还是没法比，不过，餐厅借机开启了外卖服务，有一部分顾客通过手机下单店里的美食。

如今，受到店客流减少的影响，越来越多的餐厅复工选择了堂食和外卖两条腿走路，将线上与线下的服务打通。

无接触配送、无接触到店自提等服务模式也在餐饮行业内广泛推广，消费者只需要动一动手指，美食即可送到家。

“在疫情的倒逼下，各行各业都在进行数字化转型，餐饮业也不例外。比如，扩大外卖业务、推出可零售的半成品、开启社区团购、企业团餐服务等等。”安徽省餐饮行业协会秘书长郑德贵表示，餐饮行业的转型势在必行，业务模式不应仅仅局限于堂食，还应拓展多元化的线上模式，形成线上线下“双轮驱动、融合发展”的格局。

为科学引导服务业有序复工复产，四川省眉山市结合疫情防控形势的变化，积极支持餐饮企业创新服务方式，探索经营新模式。大力发展餐饮数字化服务，鼓励餐饮企业实施智慧化转型，开展线上交易、移动支付等融合发展模式。

此次疫情逼迫服务业创新发展，餐饮企业要积极适应市场的变化，加快线下与线上融合发展的步伐，针对消费者的不同需求推出个性化、多元化的商品，营造安全、健康的消费环境。

自身也要多防护

记者在走访中发现，目前，北京大多数餐厅都会严格实行测体温、登记信息才能入内的进店方式，但是，也有些餐厅的测温枪、登记本成为了摆设，顾客到店消费存在安全隐患。

这也给到店就餐的消费者提了一个醒，在越来越多餐厅恢复堂食的形势下，除了餐厅为消费者提供的健康保障外，消费者自身也要做好外出就餐的防护。

外出就餐需要多加观察，加强自我防护。进入一家餐厅后，多留意一下餐厅是否严格实行测温、登记等必要的安全流程，餐厅是否对营业场所、设备设施、就餐用具等进行清洗消毒。此外，也要观察餐厅内是否严格控制顾客流量，餐桌之间是否留有足够的安全距离。

在就坐时，选择桌面清洁的座位，尽量在靠近门窗等通风比较好的地方。文明就餐，保持安全距离。付款时，尽量选择二维码等电子方式结算，减少接触现金。

在用餐前，用洗手液在流水状态下洗手。用餐时，尽可能使用公筷、公勺。还有一点需要注意的是，在使用堂食时，摘下来的口罩最好放到干净的地方，保持口罩内侧的清洁，避免污染。

减少不必要的用餐时间，也是加强自我防护的另一种方式。在北京的一家火锅店中，张女士告诉记者，目前自己外出就餐的时候，不会像以前在餐厅停留的时间那么久，而且直到菜端到餐桌后才会摘掉口罩，一旦用完餐，也会立即再将口罩戴上。

特殊时期，保障用餐的安全和餐厅的有序复工，唯有餐厅和消费者共同努力才行。