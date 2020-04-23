4月14日中午，桂慧樵给记者打来电话，激动地说：“我老伴儿康复了！”

桂慧樵的老伴儿叫江东方，今年69岁，曾是新冠肺炎重症患者。经过及时治疗与隔离观察，武汉市第八医院的复查结果表明，江东方状况良好，可以解除隔离了。“党和政府给了我老伴第二次生命！”桂慧樵哽咽了。

桂慧樵今年76岁，是《中国水运报》的老记者。1月中旬，桂慧樵突然发现，患有糖尿病的老伴血糖出现异常。随后，江东方被送进了武汉市第六医院急诊室，后被确诊为感染新冠肺炎。病情最严重时，江东方甚至被医生下了病危通知书。

一批批支援湖北的医护人员到来，火神山、雷神山医院相继兴建落成……这些消息让桂慧樵有了信心，他努力开导老伴，让她振作起来。

2月8日，这是桂慧樵一家最难忘的日子。在大家的关怀下，江东方被转至火神山医院治疗。在火神山医院，桂慧樵一家看到了希望——医院一切井然有序，设备先进齐全，医疗资源丰富。

医院会根据病人病情随时调整治疗方案。江东方基础病比较多，经常腰疼，肝脏也有问题，所以医生除了为她进行基础的抗病毒、吸氧治疗外，还为她进行保肝、增强免疫等综合处置。

火神山医院感染六科二病区护士长金萍经常为江东方洗头，陪着她聊天。金萍穿着厚厚的防护服还戴着口罩，但老太太只要看到她那双眼睛，就能认出她。在金萍的带领下，护理团队对江东方照顾得无微不至。护士张亚霞完成日常治疗工作后，守在老太太床旁，定时为她翻身、喂饭，帮助她与家人视频连线。看到老太太没有带足换洗的衣物，张亚霞就把自己的工作服给她用。

火神山医院医生张侃如介绍说，“江东方老人刚来时比较恐惧，医院安排心理医生对她进行疏导，慢慢地，老人情绪稳定了。加上后期肺部状态好转，她的精神面貌好了很多。”

在医护人员的努力之下，江东方闯过一道道难关，病情渐渐好转。2月24日，江东方可以出院了。在家中接到火神山医院的电话通知后，桂慧樵喜极而泣。当晚，他激动得一夜没睡。

按规定，出院后江东方应隔离观察。因常年有病在身，江东方生活不能自理，只能选择回家隔离。为了让桂慧樵一家生活无忧，社区经常送来米、油、蛋、鱼、蔬菜、水果以及消毒剂。3月中下旬，江东方两次核酸复查结果均为阴性，肺部CT拍片结果和血液化验达到控制指标，腰和腿经过一段时间的保守治疗也在慢慢好转。

当桂慧樵去武汉市第六医院补交治疗费时，医院表示这是特殊时期，不收任何费用，并把800元押金退还给了他。回到家后，桂慧樵觉得这800元太沉了。第二天，又加了200元，桂慧樵把钱捐给了武汉抗疫前线的勇士们。

此次与病魔抗争让桂慧樵一家感慨万分。桂慧樵激动地对记者说，一定要铭记党和政府的恩情。