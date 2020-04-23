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浙江医务工作者开展科普巡讲

关爱更多女性健康

2020年04月23日08:24 来源：人民网－人民日报

人民网杭州4月22日电  （记者江南）在浙江，有个名叫“花样年华”的健康科普团队，赴全国各地进行公益科普巡讲，光是去年就讲了1100多场。团队骨干力量是浙江大学医学院附属妇产科医院的专家，150多名科普讲师成员，都是各地医疗机构临床一线的医务工作者，通过公益科普行动，带给女性全生命周期的关爱。

“从事临床工作30多年，每当看到女性因欠缺健康知识而备受病痛煎熬，心里都很不好受。”团队发起人、浙大妇院主任医师周坚红萌生念头：走出医院，把医学知识讲给更多有需要的普通人听。2016年底，在浙江大学关爱女性健康公益基金资助下，组建起“花样年华”健康科普讲师团，联合多学科专家，到农村、乡镇、学校等开展科普巡讲和义诊活动。2019年，这个团队开展的健康公益活动，直接受益人数超过10万人，周坚红每年主讲科普讲座50多场。最近，因疫情防控需要，讲座搬到网上。像更年期知识科普微课，上线仅一个月，点击量就超过150万次。

浙大妇院党委书记、院长吕卫国表示，在践行“健康中国”战略、关爱妇幼健康方面，医务工作者有义不容辞的责任，通过实实在在的科普，将健康知识传递到更多女性身边，提升群众幸福感、获得感。

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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